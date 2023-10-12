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影／金大「樂齡大學」開學 85歲阿嬤帶助聽器入學圓夢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，本屆最年長的學生是85歲的阿嬤陳金蘭，她說能一圓大學生的夢想，真的很感動。記者蔡家蓁／攝影
金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，本屆最年長的學生是85歲的阿嬤陳金蘭，她說能一圓大學生的夢想，真的很感動。記者蔡家蓁／攝影

金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，本屆最年長的學生是85歲的阿嬤陳金蘭，她透露，自己年幼時因家庭因素只念到國小4年級就輟學了，所以一直很嚮往能再讀書，這次在孫子的鼓勵下，歡喜就讀，她還秀出新配4天的助聽器，她說，這是專程為了「讀冊」去配的。

第三屆樂齡大學開學典禮，今天在全體學生合唱鄧麗君經典名曲「我只在乎你」歌聲中揭開學期序幕。據校方指出，今年共招收2班計有62名樂齡學員，男女生比例約為1：13，年紀最輕的是符合入學門檻的55歲、最長的則為高齡85歲的阿嬤，即使聽力退化戴著助聽器也要開心入學，實為「活到老、學到老」的最佳榜樣。

「要學才不會退化」陳金蘭說，每當她看到有親朋好友頭戴學士帽拍照，心中總是感慨萬千，本身有重聽問題的她，這次在孫子的鼓勵下，也來報名就讀，她眼眶泛紅，激動的說，自己連小學都沒畢業，總感覺沒什麼學識，所以只要社區有課程，她都會想去報名旁聽，這次聽說有上大學的機會，雖然自己是阿嬤，聽力也退化成重聽，但無論如何她也要來讀書，一圓大學生的夢想。

目前是進修部企管系三年級「學長」的金門宏玻陶瓷公司董事長顏達仁今天也跟老「學弟」、「學妹」分享學習經驗，高齡83歲的顏達仁也贈送金大校長陳建民自己繪製的「玉兔吉祥」國畫紀念酒，他說，這是他在金大三年中所學的國畫技巧，他將作品燒製、罐裝在高梁酒瓷瓶，保證是獨一無二。

陳建民在開學典禮中表示，金大樂齡大學就是建立金門幸福島，樂齡大學與高齡照護為該校發展特色項目之一，透過開辦「樂齡大學」，提供長輩們圓大學夢的管道。他同時要求各行政與教學單位進行協調整合，全力支持樂齡大學所舉辦的各總活動。在課程設計方面，不論在生理或心理層面，皆為高齡者量身打造一系列輕鬆愉快的課程，透過代間互動方式，運用動靜交替之實作課程，鼓勵高齡者探索生活美學的知能。

據了解，為期1年的課程安排，涵括金門島嶼文化、生活新知、健康休閒與專業智能等四大面向，開設有︰「漿板運動」、「歌劇欣賞」、「木球」、「樂齡生活實用手機app」、「中醫養生保健」、「肌力訓練」、「生活瑜珈」、「佛系投資」、「金門歷史古蹟走讀」等一系列精采課程。

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金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，校長陳建民跟學生們合影。記者蔡家蓁／攝影
金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，校長陳建民跟學生們合影。記者蔡家蓁／攝影
金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，校長陳建民（左）頒發感謝狀給金門宏玻陶瓷公司董事長顏達仁。記者蔡家蓁／攝影
金門大學第三屆「樂齡大學」開學典禮今天舉行，校長陳建民（左）頒發感謝狀給金門宏玻陶瓷公司董事長顏達仁。記者蔡家蓁／攝影
金門大學校長陳建民鼓勵長輩「活到老學到老」，強調這課程很受歡迎，會一直開辦下去。記者蔡家蓁／攝影
金門大學校長陳建民鼓勵長輩「活到老學到老」，強調這課程很受歡迎，會一直開辦下去。記者蔡家蓁／攝影
高齡83歲的顏達仁（左）也贈送金大校長陳建民自己繪製的「玉兔吉祥」國畫紀念酒，他說，這是他在金大三年中所學的國畫技巧，他將作品燒製、罐裝在高梁酒瓷瓶，保證是獨一無二。記者蔡家蓁／攝影
高齡83歲的顏達仁（左）也贈送金大校長陳建民自己繪製的「玉兔吉祥」國畫紀念酒，他說，這是他在金大三年中所學的國畫技巧，他將作品燒製、罐裝在高梁酒瓷瓶，保證是獨一無二。記者蔡家蓁／攝影

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