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動漫迷注意！《咒術迴戰》X高雄港海上巴士「旗福一號」 新外觀今亮相

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
「咒術迴戰」渡輪的船身與艙內都有主角群圖案。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」渡輪的船身與艙內都有主角群圖案。記者王勇超／攝影

日本知名動漫「咒術迴戰」與高雄市輪船公司的渡輪「旗福一號」聯名，推出第一艘日本動漫聯名渡輪，不僅外觀採用黑白兩色醒目對比，船身與艙內都有咒術迴戰主角群，從今天起至明年2月，將陪伴乘客往返鼓山魚市場、棧貳庫與旗津。遊客吳先生是咒術迴戰粉絲，他看到船頭繪有咒術師五條悟，直呼：「這一定要拍照留念！」

輪船公司表示，渡輪旗福一號今日全新外觀的船體有「咒術迴戰」主角群，船艙內也有很多角色看板，乘客可以合照打卡；輪船公司也引進AR擴增實境科技，當渡輪航行在海上時，可以透過手機與AR高雄熊一起遨遊高雄港，讓渡輪觀光更多元趣味。

輪船公司董事長黃淑美說，輪船公司海上巴士航線大受好評，許多觀光客都是為了搭乘這條航線的聯名渡輪而來，已經成為高雄的熱門打卡點，史努比渡輪今年1到8月有約5萬人次搭乘，收入大約500多萬元，希望這次咒術迴戰渡輪可以打破史努比渡輪的紀錄。

黃淑美說，每一艘聯名渡輪都是期間限定，咒術迴戰的合作期間預計到明年2月，希望動漫粉絲們要把握這段時間，到高雄來搭乘這艘機會難得的渡輪。前一陣子造成熱烈搶搭的史努比渡輪，預計在11月完成歲修後，繼續與大家見面。

輪船公司表示，海上巴士旗福一號10月份營運航班是每周一、周三至周日下午1點鐘到4點45分，逢假日延長到下午5點45分，每周二充電日停航，11月將與史努比渡輪一起輪流營運海上巴士航線，11月份航班表預計在10月底公布。

輪船公司說，海上巴士航班，航線由鼓山輪渡站（魚市場）經棧貳庫後抵達旗津輪渡站，全線一律80元；6至12歲兒童、65歲以上長者、身心障礙與陪伴卡半價。

「咒術迴戰」渡輪的船身與艙內都有主角群圖案。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」渡輪的船身與艙內都有主角群圖案。記者王勇超／攝影
輪船公司董事長黃淑美（右）今日宣布「咒術迴戰」渡輪亮相登場。記者王勇超／攝影
輪船公司董事長黃淑美（右）今日宣布「咒術迴戰」渡輪亮相登場。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」渡輪今日舉辦剪綵儀式。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」渡輪今日舉辦剪綵儀式。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」渡輪一側是黑色、另一側是白色，船身與艙內都有咒術迴戰主角群。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」渡輪一側是黑色、另一側是白色，船身與艙內都有咒術迴戰主角群。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」與渡輪「旗福一號」聯名，推出首艘日本動漫聯名渡輪。記者王勇超／攝影
「咒術迴戰」與渡輪「旗福一號」聯名，推出首艘日本動漫聯名渡輪。記者王勇超／攝影

咒術迴戰 航線 高雄港

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