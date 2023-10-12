影／金沙資源回收場優化啟用 開啟金門資源回收新篇章

金沙鎮英坑資源回收場原為金防部陸軍砲兵營區，金沙鎮公所於民國96年申請撥用，設立作為金沙鎮清潔隊部、資源回收分類場使用，歷經14餘年未整修，考量清潔隊作業環境及資源回收物貯存空間不足，鎮公所爭取3千多萬經費將場地優化，今天正式啟用，縣府秘書長謝世傑表示，金沙資源回收場開啟金門資源回收新篇章，期待大家一同為環保共盡一份心力，讓金門生活環境越來越好。

金沙鎮新建資源回收場，今天舉辦啟用典禮，在資源循環署副署長林健三、縣府秘書長謝世傑、鎮長吳有家及金沙鎮民代表會周水土等人剪綵下正式啟用，場區啟用後可讓第一線作業人員以安全、方便又簡單明確的方式，迅速完成資源回收細分類工作。

吳有家表示，金沙資源回收場工程向環境部申請2138萬元補助經費，金沙鎮公所自籌配合款1006萬，工程經費共計3144萬元，將金沙鎮英坑資源回收貯存場進行優化，並於今年9月底完工落成。參考台灣資源回收分類場分類作業方式，新建資源回收場內南、北兩側各設置一座送料機及分類輸送帶，將收集回來的回收物倒入進料口後，送到上層輸送帶，作業人員由上方分別依序撿出寶特瓶、雜塑膠、鐵鋁容器等各種資源回收物往下方貯存槽丟置。

有別於原有分類作業方式是將所有回收物倒在地面，由作業人員先完成粗分類再進行細分類，既耗時又勞累，還時常不慎被割到或摔倒、拉傷，新建資源回收場啟用後，作業人員可以用安全、方便又簡單明確的方式，迅速完成資源回收細分類工作，新回收場共設19個貯存分類槽，其中分類場內部設置11個分類槽，分類場外部設置8個分類槽，可供存放23項資源循環署公告應回收項目，貯存槽均設有鋼棚設施，減少資收物日曬雨淋，提高回收商回收意願。

吳有家感謝黃奕焮代表在擔任鎮長任內撥用了英坑砲兵營作為金沙鎮清潔隊隊部，因金沙清潔隊隊部所轄範圍內有足夠的腹地，才能規劃出全新的資源回收分類場，再來要感謝中央的經費支持，讓金沙鎮建造金門第一座設備完善的資源回收分類場，改善清潔隊員工作環境。