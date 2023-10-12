屏東縣立美術館今開工 力拚明年底完工啟用

屏東縣政府以屏菸1936文化基地歷史建築群14號倉庫，打造屏東第一座縣立美術館，今由縣長周春米主持開工祭拜儀式，力拚明年底完工，提供藝術展覽、美學教育的重要基地。

屏東縣政府文化處表示，屏東縣缺乏專業、特定視覺藝術、美術展示空間，為順應時代趨勢與藝文發展需要，興設縣級美術館成為重要文化里程目標。縣府持續修復屏菸倉庫成為博物館群。14號倉庫改造為縣立美術館，不只是作為屏東美術界創作展演、人才培植的藝文場域，未來將串聯國際策展，提供地方與國際藝術交流平台。

文化處指出，屏東縣立美術館占地面積約1600坪，為二層樓的歷史建物，空間機能配置有展覽區、多功能活動空間、以及圖書室、公共服務空間等，蒐集完整建置屏東藝術家史料，透過作品展示更清楚瞭解屏縣美術發展脈絡，並推動當代藝術交流推廣，也提升民眾美學欣賞內涵。

建築師石昭永提到，屏東縣立美術館將舊倉庫轉為藝文展示空間，保留工業遺產原有特色，在設計手法上，也以奧賽美術館為例，藉由引入天光來增加空間的豐富度，強化中央走廊的光線不足，塑造最佳的照明，增加空間的豐富度。整體而言，美術館以光影堆疊搭配有效遮蔭系統，讓人們可以恣意往返不同展館間，享受如公園美術館般的景緻。