牡丹社事件明年150周年 32導覽解說授證扮演走讀引路人

牡丹社事件明年滿150周年，屏東縣政府今在大禮堂舉辦「屏東縣牡丹社事件導覽解說人員授證暨成果發表會」，縣長周春米授證正式成軍，32名通過認證考試解說員，縣長周春米勉勵專業導覽人員發揮部落文化優勢及解說技巧，將恆春半島觀光魅力推廣給遊客，扮演走讀土地引路人，成為國內生態旅遊標竿，讓恆春半島珍貴好山好水及遊憩產業永續發展。

周春米說，牡丹鄉是台灣最南端山地原住民鄉，素有「恆春半島後花園」美譽，牡丹社事件是恆春半島重要歷史轉捩點，承載沉重歷史事件，因為先民族群的力量捍衛恆春半島，寫下台灣近代史上著名一頁，縣府團隊將橫跨各領域紀念這起事件，提醒後代子孫緬懷當年部落先人捍衛家園、英勇抵抗外侮。

周春米指出，牡丹鄉這塊土地孕育排灣族、阿美族、平埔族、客家人等族群，豐富自然、歷史、文化、產業，就如同一顆顆光彩奪目珍珠，交織成美麗的項鍊，成為最珍貴人文資源，縣府團隊藉由打造牡丹社事件導覽解說團隊，結合生態環境、原民文化、產業及培訓在地人的導覽解說，打造具特色的地方創生觀光旅遊，引領民眾走讀歷史場域。

這次通過認證32名導覽員，最年輕27歲甘孝萱，解說組長黃家玉說，這次培訓導覽解說員，看見老中青三代，也有傳承意義，她本身也是英語導遊，接待國際旅客時，帶領旅客走讀來到歷史現場，聽完解說後，為沉重歷史事件落下眼淚。

縣府交旅處表示，為建構完善導覽培訓機制，與交通部觀光署、屏東科技大學、牡丹鄉公所等單位培訓專業導覽人員，有牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等在地居民，培訓內容包括牡丹社事件文化歷史、生態環境調查監測、解說技巧等方面，經過至少64小時長期培訓，通過考核，才可成為合格導覽人員。

交旅處表示，2018年劃設「屏東縣落山風風景特定區」公告程序，範圍包括車城鄉的海口、田中、福安、福興、新街、埔墘、射寮、統埔、溫泉等9村；牡丹鄉的石門、牡丹、東源、旭海、高士、四林等6村，及滿州鄉的港仔、長樂、九棚等3村，並於2022年5月獲交通部觀光署核定「恆春半島走讀-尋訪琅嶠故事」計畫，補助經費1.5億元，另含縣府自籌5388萬元，總建設經費2億388萬。