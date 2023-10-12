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TTXC台灣文化科技大會「城市解壓縮」 咖哩祭高雄登場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「城市解壓縮Mixtape:CITY'S PARTY.zip」派對活動，10月14、15日於高雄中央公園特別企畫「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」。圖／高雄市文化局提供
「城市解壓縮Mixtape:CITY'S PARTY.zip」派對活動，10月14、15日於高雄中央公園特別企畫「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」。圖／高雄市文化局提供

文化部、高雄市政府及數位發展部打造國家級文化科技會展品牌「TTXC台灣文化科技大會」，開幕首周末即突破80萬人次參與。接續上場的「城市解壓縮Mixtape:CITY'S PARTY.zip」派對活動，10月14、15日於高雄中央公園特別企畫「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」，並邀請台灣及日本8組樂團演出。

文化部長史哲表示，TTXC除了展演最尖端的文化科技，國際交流也是重要的文化內容展現。國際論壇將國際頂尖的文化科技領袖邀請到台灣分享，帶給業界激盪更多火花。「城市解壓縮」系列派對以台日合作為首發場主題，把東京的咖哩名店、藝術創作者、樂團，全部都邀請到高雄來，深化民眾台灣與日本的文化內容交流，以咖哩為題的主題市集，保證好吃、好玩、好聽。

高雄市長陳其邁表示，中央公園鄰近新崛江商圈、大立商圈及五福圓環，在高雄的日常運輸及民生記憶中占有重要一席之地。過去興建捷運紅線時於中央公園設站，將中山體育場拆除改建為現在的森林公園，是這個城市角落對市民首次「解壓縮」。這次TTXC在高雄舉辦，因應多元豐富的活動類型，要再次將中央公園進行「城市解壓縮」，咖哩主題音樂盛宴免費入場。

文化局說明，這次特別與日本東京最大級線上藝文媒體「CINRA」合作，以「咖哩，不只是咖哩」為發想概念，將咖哩主題延伸圍繞音樂、創作、藝術等不同面向，台灣也集結各領域的一時之選和日本朋友交流。音樂類有來自日本知名的樂團演出，以Neo City Pop為代表曲風的日團Yogee New Waves，還有受到許多台灣音樂人喜愛的VIDEOTAPEMUSIC。

代表台灣的樂團東京中央線是第30屆金曲獎演奏類最佳專輯獎得主，成員三人雖然都來自日本，但都已經在台發展多年，同時也都是生祥樂隊的樂團成員，樂隊名稱來自貫穿東京市的鐵路系統，被稱為中央線。

這次咖哩主題市題特邀日本咖哩名店，使用台灣在地食材料理出高雄限定咖哩菜單，更邀來咖哩好朋友的日本藝術家、創作者，探究日本風格獨具的咖哩文化魅力。有來自東京吉祥寺人氣咖哩店piwang（ピワン），terrapin curryshop（カレーの店 てらぴん）是以名古屋為據點的音樂家GOFISH的咖喱店。台灣則廣聚全台灣北中南咖哩店家大連線，從台北的小仺館ココクラ、通庵熟成咖哩 (台北/台中)、朱雀 Suzaku Curry Shop；雲林拍拍聚樂部；台南的咖哩鬥陣等；高雄恩美刈包則是推出本次活動限定咖哩口味刈包迎戰。詳情可洽TTXC台灣文化科技大會官網https://ttxc.tw/

「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」咖哩主題市題特邀中日咖哩名店。圖／高雄市文化局提供
「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP!!!」咖哩主題市題特邀中日咖哩名店。圖／高雄市文化局提供

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