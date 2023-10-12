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高雄托育需求高 議員籲加開朝10晚9托育、保障保母權益

聯合報／ 記者徐如宜王勇超／高雄即時報導
高雄市議員許采蓁建議社會局訂定4年內居家托育人員增加目標，增加保母訓練課程及場次，加開配合服務業（朝10晚9）托育中心。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員許采蓁建議社會局訂定4年內居家托育人員增加目標，增加保母訓練課程及場次，加開配合服務業（朝10晚9）托育中心。記者徐如宜／翻攝

高雄托嬰中心收托人數在六都倒數第二，收托比例則是六都最低。高雄市議會今天進行社政部門質詢，議員許采蓁建議社會局訂定4年內居家托育人員增加目標，增加保母訓練課程及場次，加開配合服務業（朝10晚9）托育中心。議員陳麗娜提出高雄女嬰猝死案，後來認定非遭保母虐死，社會局不宜未審先判。

市議員許采蓁指出，112年6月的人口統計，高雄市0到2歲是5萬0639人，收托3799人，高雄托嬰中心收托人數在六都倒數第二，收托比例則是六都最低，應增加托育量能。高雄服務業人口比例高，台北市已先試辦朝10晚9公托，高雄應該也要考量服務業家長托育需求。

許采蓁表示，研究顯示托育補助比生育津貼更能提高生育率。托育人員漸漸有高齡化趨勢，她建議社會局訂定4年內居家托育人員增加目標，增加保母訓練課程及場次，加開配合服務業（朝10晚9）托育中心。並獎勵在地提供高於法定育嬰福利的企業，鼓勵女生重返職場，協助中高齡職務再設計。

社會局長謝琍琍表示，會了解家長特殊的托育要求，針對服務業家長有設計臨托，或在特定區域試辦。

勞工局長周登春表示，會鼓勵企業認同雙薪家庭父母安排彈性上下班，及中高齡職馬務再設計，填補人力缺口。

市議員陳麗娜針對2021年10月高雄女嬰猝死案，指出原本案情朝女嬰疑遭保母虐死，後來橋頭地檢今年7月調查結果逆轉，女嬰疑是吸K他命致死，偵查不起訴。她表示，社會局在真相未明前就重罰保母，第一時間廢止保母證，對保母立即性的處置不是不可以，但保母現在只能做簡單的清潔工作，無法再從事保母工作，先生也備受壓力離開了原先的學校，家庭受到了極大的傷害。

謝琍琍表示，社會局與保母在社會福利中是夥伴關係，此案非社會局片面認定要撤照或處分，而是根據兒保區域醫療整合中心判定，認為嬰兒傷勢非單純摔傷導致，可能還是有兒虐之嫌，調查時有請保母陳述意見，保母承認有不當行為，不能認定保母沒有任何責任，所以在司法尚未定讞之前仍維持原處分。

高雄市議員陳麗娜提出高雄女嬰猝死案，後來認定非遭保母虐死，社會局不宜未審先判。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員陳麗娜提出高雄女嬰猝死案，後來認定非遭保母虐死，社會局不宜未審先判。記者徐如宜／翻攝

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