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高雄加發500元敬老金遭質疑「政策買票」 議員籲非法定社福預算制度化

聯合報／ 記者徐如宜王勇超／高雄即時報導
高雄市社會局長謝琍琍（前排右一）說，社會福利的推動，不是因應政治去操作。記者王勇超／攝影
高雄市社會局長謝琍琍（前排右一）說，社會福利的推動，不是因應政治去操作。記者王勇超／攝影

高雄市今年加發500元重陽敬老禮金，被質疑是「政策買票」、「政治考量」。市議員邱俊憲建議，非法定社會福利預算編列應制度化，讓議會和社會更能接受。市議員白喬茵說，不反對加碼敬老禮金，希望如果有多餘財政預算、負擔得起的話，能在北高雄設長青中心。社會局長謝琍琍說，會召集相關局處討論研議。

白喬茵說，今年高雄65歲至79歲長輩的重陽敬老禮金從原本的1000元漲成1500元，是要讓老人更快樂嗎，「還是今年選舉年是政策買票？」如果有多餘財政預算、負擔得起的話，能在北高雄設置長青中心。社會局長謝琍琍說，會召集相關局處討論研議。

白喬茵說，高雄非法定社福預算逐年增加，從10多年的20多億元，一直到去年43億元，今年將攀升到50億，恐排擠其他部門預算，稀釋掉其他迫切需要建設的資源。多發500元敬老金，會多支出2億元，「2億元要蓋活動中心，綽綽有餘！」

曾有楠梓區的長輩帶她到苓雅區長青旗艦中心，開心說：「有很多課程可上！」白喬茵說：「但北高雄都沒有耶！」長輩不論搭車或是自駕前往苓雅區長青旗艦中心，舟車勞頓往返費時，如果財政負擔得起，希望爭取設置北高雄長青中心，滿足長輩需求。

邱俊憲表示，並不是反對社會福利預算用在長輩或特定族群身上，而是非法定社會福利預算是要一編列下去，就如潑出去的水，建議「非法定社會福利預算編列應制度化」。

邱俊憲說，今年高雄的重陽敬老禮金預算需求每年近8億6011萬餘元，若調整至與新北相同，則一年預算要近9億元。市府在調整非法定社福預算時，有關時間點、原因、方式等，應有更健全的制度與更健康的編列方式，讓議會和社會更能夠接受。

社會局長謝琍琍說，社會福利的推動不是因應政治去操作，是要看市民朋友的需求，高雄加碼敬老禮金，是因為多年都沒有調整，議員每個會期都在議會要求要檢討，加上物價上漲，加發500元對長輩是有幫助的，而且社會局從今年初就開始討論，一直到重陽節前才定案，「其實也是考量財政！」將會跨局處研議在北高雄設置長青中心。

高雄市議員邱俊憲建議，非法定社會福利預算編列應制度化。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員邱俊憲建議，非法定社會福利預算編列應制度化。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員白喬茵說，如果財政負擔得起，她希望爭取設置北高雄長青中心，滿足長輩需求。記者王勇超／攝影
高雄市議員白喬茵說，如果財政負擔得起，她希望爭取設置北高雄長青中心，滿足長輩需求。記者王勇超／攝影
高雄市議員白喬茵說，不反對加碼敬老禮金，但希望如果有多餘財政預算、負擔得起的話，能在北高雄設置長青中心。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員白喬茵說，不反對加碼敬老禮金，但希望如果有多餘財政預算、負擔得起的話，能在北高雄設置長青中心。圖／翻攝自高雄市議會直播

白喬茵

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