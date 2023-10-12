河道疏濬加速補注地下水 高屏溪地下水位回升10公尺

高雄的水源主要來自高屏溪流域豐富的地面水及地下水，今年遇到百年大旱，高雄市政府透過備援用抗旱水井穩定供水，並與水利署合作推動高屏溪流域河道疏濬補注地下水計畫，水利局透過水位監測，發現汛期期間大樹地下水位已回升10公尺，且仍持續上升中。

高市水利局說，依據水利署大樹深層地下水位觀測站資料，水位已由原先的6公尺左右上升至16公尺以上，超過歷史平均日水位15.76公尺，顯示補注區砂礫石地質含水層入滲效果極佳，河道疏濬增加補注地下水計畫奏效，地下水位回補至少10公尺以上，是歷年最大上升幅度。

水利局表示，大樹地區位於高屏溪沖積平原，屬砂礫石地層地下水蘊含豐富，高雄市政府與水利署第七河川分署在高屏溪流域斜張橋下游、旗山溪口及高美大橋下游共計規劃設置11處總面積460公頃地下水補注區，藉由疏濬挖深河道設置攔水土堤，以增加補注效能。