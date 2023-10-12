從老鷹殺戮戰場蛻變友善場域 滿州里德遊客中心見證

墾管處13年推動結合生態保育與小旅行的生態旅遊，已拓展至12個社區，又以滿州鄉5個發展最蓬勃，墾管處選在滿州里德村興建的遊客服務中心昨天啟用，提供舒適的室內活動場所外，也為當地甩開「老鷹殺戮戰場」汙名蛻變優質「環境教育場域」的神奇轉變做見證。

墾管處與屏科大合作輔導推動社區生態旅遊，讓在地人化身環境守護者和說自己家鄉故事的導覽解說員，不僅成為墾丁公園頗夯的輕旅行遊程，也為社區居民帶進觀光財，已拓展至12個社區，滿州鄉就有5個，年營業額和旅遊人次排名都名列前茅，由於室內活動和休息場域不足，墾管處去年選在里德村斥資4000萬元興建遊客服務中心，並提供旅遊資訊、伴手禮、風味餐和介紹生態旅遊的發展史。

墾管處說，滿州鄉里德社區是地處偏僻、非老即小的迷你農村，在劃為國家公園範圍後長期與墾管處對立，直到屏科大團隊輔導轉型生態旅遊，已成為生態旅遊勝地和低碳示範社區，獲「國家環境教育獎」社區組優等獎和環境教育認證；社區協會理事長潘武璋說，兼顧「保育與經濟」的生態旅遊，讓外界看到社區的努力和轉變，也為樸實的社區注入活力與生機，證明保育與經濟是朋友不是敵人，可以共存，也可雙贏。

總幹事古堅謀說，早年物資缺乏年代，居民將秋季過境的老鷹視為「天下掉下來的禮物」，獵殺後加菜或賣去做標本，一度揹負「老鷹殺戮戰場」汙名，國家公園成立後開發處處受限，致長期和官方對立，直到屏科大林業實驗室團隊下鄉，輔導轉型從保育和永續精神出發的生態旅遊，過去的獵人也成了守護家園和說家鄉故事的神氣導覽解說員；因遊程有特色亮點，解說服務收入不輸在外工作，同時結合農家物產、伴手禮和風味餐等，帶動地方經濟，更讓在地人才的價值被看見。