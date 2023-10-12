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農水署美濃水圳蓋光電遭抗議 代理部長承諾：暫停進行

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
立委邱議瑩針對農業部農水署先前預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題進行質詢。圖／邱議瑩委員辦公室提供
立委邱議瑩針對農業部農水署先前預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題進行質詢。圖／邱議瑩委員辦公室提供

昨日農業部代理部長陳駿季出席立法院經濟委員會進行業務報告。針對農業部農水署先前預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板遭當地居民反對一事，農業部長目前圳路加蓋光電板的部分都將暫停進行，未來埤塘、水庫的部分做一併處理。

立委邱議瑩針對農業部農水署先前預計在美濃獅子頭水圳蓋光電板議題進行質詢，她表示今年9月農業部農水署與業者到美濃區公所舉辦說明會，徵詢地方意見，遭到地方居民一面倒的反對。邱議瑩認為農業部農水署的工作不是推動太陽能發電，而是要確認農民的良田，全年有水可灌溉，一旦光電板遍布美濃平原，農田風光被破壞，希望部長公開宣布停止推動，做政策調整。

農業部代理部長陳駿季當場回答表示同意委員意見，目前圳路加蓋光電板的部分都將暫停進行，未來埤塘、水庫的部分做一併處理。陳駿季坦言雖然農業部希望「農業為本、綠能加值」，但是影響農村景觀、風貌，圳路面積雖不大，但是會影響大片的田園景觀，這不應該繼續做。

農田水利署計畫與光電業者在美濃獅子頭水圳上蓋太陽能光電板，當地民眾9月在說明會上杯葛反對，國民黨立委介入無效，農業部代理部長陳駿季則作球給民進黨立委，昨在立院答詢表示，已暫停美濃圳路的光電板設置，若民意要求暫緩，未來其他埤塘、水庫種電也會比照。

高雄市美濃在地議員朱信強知道後也感到欣慰，並表示十分欣慰，憶起8、9月兩度辦協調會，農田水利署高雄管理處當時居民提問避重就輕，甚至在未舉行說明會下就在銜接旗山、美濃的溪州大橋2處排水溝上搭建完成太陽能光電面板，已有居民醞釀陳情要求拆除。

農業部代理部長陳駿季（右）承諾暫停進行圳路加蓋光電板。圖／邱議瑩委員辦公室提供
農業部代理部長陳駿季（右）承諾暫停進行圳路加蓋光電板。圖／邱議瑩委員辦公室提供

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