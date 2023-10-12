輕軌大順路通車後 10路口擬開放左轉

高雄大順路因輕軌施工禁止左轉，路幅也大幅縮減，上下班尖峰時段不少汽、機車塞在車陣中，回家還需多繞路造成不便，怨聲連連，譏為「不順路」，議員要求市府兼顧用路人需求及交通專業，評估取消禁止左轉；市長陳其邁說，經檢討後年底將開放10個路口可左轉，後續請交通局再研議。

高雄大順路因輕軌工程，今年2月開始包括自由、民族、龍德新、莊敬、建興、建國、中正路等路口陸續禁止左轉，上下班時間不少駕駛在車流中叫苦連天，郭姓市民說，一直不能左轉，讓回家的路愈來愈遠，現在只能提早先右轉、再迴轉，就是多花時間。

市議員黃香菽表示，1個月後輕軌就要通車，施工期間大順路禁止左轉造成很多問題，30米路大順路施工期間路幅不寬，因為機具關係禁止左轉，但後續通車後，部分路口能否取消禁止左轉？解決交通堵塞問題。

市議員張博洋建議，市府須兼顧使用者體驗及交通專業再開放左轉，若路幅不夠寬，反而衍生更大問題，千萬別讓大順路變「大不順路」。交通局說，原規畫年底輕軌大順路段通車後4路口可左轉，近2個月檢討評估，年底通車增加至10處路口，通車後將持續觀察車流狀況，滾動調整。