被強制開鎖入內噴藥 議員：屋主控失竊

高雄市登革熱疫情已達734例，市府防治強制噴藥手段引發爭端，大寮區居民向議員投訴噴藥時不在家，被破門強制開鎖進入噴藥，事後物品遺失，且噴藥時沒有里長、警察陪同；衛生局長黃志中說，現場會有警察也會通知里長，經查大寮區尚無「登革熱緊急防治後物品遺失」報案紀錄，防疫員執行過程均配戴密錄器，市民若發現家中物品遺失，請向轄區派出所報案。

市長陳其邁表示，警察是維護防疫人員安全、排除不當干預為主，理論上若民眾配合，可由里長或區公所人員陪同。

高雄市議員邱于軒說，陳其邁今年2月曾發公文，登革熱疫情發生後進入高雄轄內公、私場所從事防疫工作，到場者不得拒絕、規避或妨礙防疫工作；若未到場，相關人員得直接進入從事防疫工作，「換句話說，就是可以直接進去」，但傳染病防治法38條規定應會同警察進入。

邱于軒指出，大寮區後庄里長鄭德文陳情，有居民配合噴藥後發現家中物品遺失，「不知道該怎麼辦」，噴藥時不僅警察未陪同進入民宅，里長也沒被通知，還有自助店老闆煮好飯菜，也因防疫噴藥只能統統倒掉。

鄭德文說，里民反映噴藥後家中物品遺失，但他不知道遺失何物、是否報案，該里民眾希望他幫忙陳情；邱于軒質疑，市民配合噴藥，但「物品保障權如何處理？」且為何行政命令中「警察不必陪同」？

王姓市民也抱怨，三民區老舊公寓因家人在外工作未長住，但保持乾淨，曾遇到登革熱疫情時，噴藥前只在門口張貼公文告知噴藥時間，未通知屋主就強制開鎖入內。

王姓家人返家發現屋內藥罐、烏煙瘴氣，才知道被「入侵」，氣到不行，質疑先電話通知屋主，政府做不到嗎？

衛生局表示，防疫團隊執行緊急防治時，會由區公所、區清潔隊及衛生單位人力共同編組，並依作業程序至少2人以上共同進入屋內執行，工作員全程佩戴配發密錄器執行公務，若執行強制開鎖，則由員警會同里幹事等人員共同執行，鎖頭損壞可向衛生所反映申請修復補償。