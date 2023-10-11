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社宅瑞屏安居砂湧損鄰 將邀第三方鑑定無疑慮才復工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
現場在損鄰牆壁上安裝鄰房建物傾度盤。記者劉星君／攝影
現場在損鄰牆壁上安裝鄰房建物傾度盤。記者劉星君／攝影

屏東縣府10月8日下午接獲民眾通報，在屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地出現砂湧導致鄰房損壞，屏東縣府9日勒令停工。國家住都中心表示，這周將進行內外水壓平衡，會進行第三方鑑定，確認附近住戶沒有疑慮後才會申請復工，估計停工至少一周。

縣府表示，8日接獲民眾通報後到場勘查，發現公寓一樓地板及車庫牌樓等處有龜裂現象，隨即通知國家住都中心、承攬營造廠及監造建築師盡速查明處理，立即加強保護鄰房安全有效措施，為維護民眾生命財產安全，已於10月9日勒令停工，後續將確保無公共安全之虞，才准予繼續施工，為維護受損戶民眾權利，責成承攬廠商盡速與受損戶協調修復賠償事宜。

國家住都中心工務三組組長陳建男說，基地內已全面灌水達到內外水位平衡，經專業技師及建築師建議，今灌漿及加強安全支撐施作，以改良地盤並加強鄰房基礎穩定。

瑞屏安居社會住宅是地下一層樓、地上14樓，含社會住宅520戶，施工進度目前14.90%，地下一層樓開挖深度約地下六米，現階段發現附近有居民車庫有細微裂縫，有兩戶住戶表達擔憂，陳建男說，已安排入住附近民宿，未來會透過第三方建築師鑑定，認定安全無虞，加上住戶都沒有疑慮才會復工，這部分會由第三方工會與住戶解釋，大家都沒意見工程才會繼續，不會急、也不會貿然復工。

國家住都中心執行長黃景茂10日南下至現場勘察，除要求監造廠商加強督導儘速改善，並指示提高安全監測儀器的觀測頻率，研擬改善預防措施，確保施工階段鄰房安全，提升居民安全感與信任。

建築師 屏東縣 社會住宅

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