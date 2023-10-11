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重陽禮金 高市明年度視財源為80歲以上長者加碼

中央社／ 高雄11日電

高市府今年為65歲至79歲的銀髮族加碼重陽禮金500元。議員質詢認為不該獨漏80歲以上長輩，市長陳其邁答詢考量預算因素，才做這樣調整，會與議員一起努力明年度視財源加碼。

高雄市議員劉德林今天議會市長施政報告與質詢中，拿出六都重陽禮金發放金額做比較，台北「65至98歲新台幣1500元」，新北「65至79歲1500元、80至89歲2000元」，桃園「65至99歲2500元」，台中「65至89歲2000元」。不滿高雄的重陽禮金發放屬末段班。

劉德林指出，市府今年加碼把80歲以上長輩當空氣，不少老人家抱怨為何遭獨漏？不滿市府加碼發放重陽禮金只做「半套」，要求明年度把80歲以上長輩納入加碼對象。

社會局長謝琍琍表示，重陽禮金發放分4個年齡層，主要是考量通膨及經費等因素，才會加碼65歲至79歲長輩，由1000元調整至1500元。劉德林不認同這樣說法，他指出，重陽禮金發放是普遍性做法，尤其通膨影響是全面性，豈有80歲以上長輩不受通膨影響道理，社會局解釋無法令人信服。

劉德林也以高雄市目前80歲以上、8萬多名老人人口計算，每人加發500元，預算僅增加不到5000萬元，卻可讓老人家高興許久，議會也會全力支持這筆預算。

高雄市重陽敬老禮金原依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給1000元、80至89歲長輩1500元、90至99歲長輩5000元，100歲以上長輩發給1萬元。這次加碼65到79歲銀髮族，估計42萬人受惠。

長輩 通膨 高雄市

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