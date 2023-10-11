高雄女孩透過IG圖卡 呼籲防止網路數位性別暴力

呼應國際女孩日，高市社會局邀集一群網路世代女孩，透過她們運用擅長網路數位方式，拍攝影片和IG圖卡，告訴青少年族群更加認識及防制數位性別暴力，提升自我保護意識。

數位科技快速發展帶來資訊傳遞便利，也讓性別暴力態樣不再侷限言語或身體實體侵害，數位/網路性別暴力案件因而持續增加。高雄市社會局引衛福部性影像處理中心統計，今年2月到6月接獲申訴案件共1327件、888名被害人，較去年同期成長5倍；被害人以女性占5成8最多、年齡以18到25歲居多。

社會局今天新聞稿表示，這群15～25歲網路世代女孩參加社會局與「社團法人邊邊女力協會」合辦3天工作坊，從課程中學習認識數位性別暴力，再轉化表達心聲，自己編劇、發想、拍攝，共同合力完成2部影片及IG圖卡。

作品分別以不隨意透露個資，以及透過性別出發探討性別暴力方式呈現，用自己擅長的網路傳播，呼籲所有女孩，面對藉由名利或親密關係要求拍攝性感照片，或藉關心保護之名索要個人資料時，都要勇敢說「不」，同時不隨意轉傳散佈網路上性感照及他人資訊，保護自己也保護他人。

今年立法院修正通過「性暴力防制四法」，其中有關網路性影像移除下架規定於8月15日上路，性侵害防制法施行細則明定，未來只要涉有性侵害、未經他人同意攝錄等犯罪情事，可令網路平台業者限制瀏覽及移除。同時，若有發現私密照流傳，可上性影像處理中心提出申訴。

聯合國為提昇女孩教育、婚姻、法律、生存、醫療等議題關注，訂10月11日為國際女孩日。「2023國際女孩日在高雄」系列活動自8月起從工作坊種子培力、影片、IG圖卡製作，讓青少年族群更加認識此議題及提升自我保護意識。