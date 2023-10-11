屏縣6屆議員被判當選無效遭解職 吳亮慶嘆：要休息了

退出民進黨籍的屏東縣議員吳亮慶涉賄選，一審屏東地院駁回當選無效，檢方上訴二審後，高雄高分院今判決逆轉，當選無效二審定讞解職。吳亮慶今下午獲悉當選無效後，他無奈說，「阿就尊重，不然怎麼辦？」

吳亮慶說，尊重司法。記者問會不會覺得不公平？吳亮慶說，「不公平有什麼辦法？」、會不會覺得冤枉？吳亮慶說，「覺得冤枉也沒有辦法。」，對於後續打算，吳亮慶說，他有自己的事業，對於會不會之後再參選議員？他說，休息了。

70歲吳亮慶是屏東縣第二選區議員，這屆第20屆以民進黨籍參選，拿下第二高票8843票，也是第二選區老將，擔任6任議員，第13屆、第16到20屆，在這屆議長選舉，他退出民進黨，現為無黨籍。

吳亮慶二審當選無效定讞後，將由第二選區落選頭，九如鄉前鄉長張振亮遞補，張振亮拿下5542票。第二選區本屆共有12人參選，當選8人。