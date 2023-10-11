快訊

哈佛學生挺巴勒斯坦 投資大老要求校方公開名單以拒聘

誰下令提早20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長終於說了

屏縣6屆議員被判當選無效遭解職 吳亮慶嘆：要休息了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣擔任6屆議員吳亮慶當選無效二審定讞解職。記者劉星君／攝影
屏東縣擔任6屆議員吳亮慶當選無效二審定讞解職。記者劉星君／攝影

退出民進黨籍的屏東縣議員吳亮慶涉賄選，一審屏東地院駁回當選無效，檢方上訴二審後，高雄高分院今判決逆轉，當選無效二審定讞解職。吳亮慶今下午獲悉當選無效後，他無奈說，「阿就尊重，不然怎麼辦？」

吳亮慶說，尊重司法。記者問會不會覺得不公平？吳亮慶說，「不公平有什麼辦法？」、會不會覺得冤枉？吳亮慶說，「覺得冤枉也沒有辦法。」，對於後續打算，吳亮慶說，他有自己的事業，對於會不會之後再參選議員？他說，休息了。

70歲吳亮慶是屏東縣第二選區議員，這屆第20屆以民進黨籍參選，拿下第二高票8843票，也是第二選區老將，擔任6任議員，第13屆、第16到20屆，在這屆議長選舉，他退出民進黨，現為無黨籍。

吳亮慶二審當選無效定讞後，將由第二選區落選頭，九如鄉前鄉長張振亮遞補，張振亮拿下5542票。第二選區本屆共有12人參選，當選8人。

屏東縣 議員 當選無效

延伸閱讀

台南油漆工設局黑吃黑 持千元假鈔買安毒被判3年10月

范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

高雄藍營議員黃天煌樁腳涉賄 當選無效駁回

大烏龍！1票之差當選無效訴訟待驗票 選票卻已遭銷毀

相關新聞

屏縣6屆議員被判當選無效遭解職 吳亮慶嘆：要休息了

退出民進黨籍的屏東縣議員吳亮慶涉賄選，一審屏東地院駁回當選無效，檢方上訴二審後，高雄高分院今判決逆轉，當選無效二審定讞解...

歐盟碳關稅上路在即 高市3研討會提升碳管理

因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，以及推動淨零碳排公正轉型、「氣候變遷因應法」施行等政策，高市府推出「產業淨零碳排...

影／高雄港洲際碼頭出現海豚 海保署呼籲勿打擾餵食

高雄港從10月3日開始，陸續有人在68至81號碼頭發現1隻海豚出沒，也有民眾上網反映在高雄港洲際碼頭（S3）發現1隻鯨豚...

受爆紅之累被刷負評 高市府議會挺在地光頭龍蝦沙拉堡

高雄市議會今天進行「市長施政報告與質詢」，趁著中午休議，議長康裕成邀市長陳其邁和市府團隊，大啖鳳山在地美食「光頭龍蝦沙拉...

馬祖酒廠連續7年獲選國宴指定用酒 今年端出藍眼淚調酒

今年國慶大會總統蔡英文以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」發表國慶演說，昨晚的國慶晚宴盛大舉行，各國領導政要齊聚...

2023半島世界歌謠祭 10月18到22日邀您作伙搖擺

2023半島世界歌謠祭將在10月18日至22日，在恆春古城西門廣場熱鬧登場，以「JUMP！跨時空作伙搖擺」為主題，邀請7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。