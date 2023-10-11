歐盟碳關稅上路在即 高市3研討會提升碳管理

因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，以及推動淨零碳排公正轉型、「氣候變遷因應法」施行等政策，高市府推出「產業淨零碳排公正轉型」活動，協助相關產業佈局淨零與碳管理。

高雄市政府經濟發展今天新聞稿表示，與國家發展委員會合作的這3場活動，包括17日「碳權制度說明會」，24、25日「高階經理人碳管理概念班」，活動將於高雄軟體園區辦理。未來還將推出「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報重點說明會」、以及淨零轉型論壇等活動。

經發局長廖泰翔表示，在接觸許多中小企業中，都表達相當願意配合國內外法規制度辦理碳盤查甚至碳減量作業，但也希望可以了解在進行減碳同時，是否有機會取得碳權，以進一步布局碳資產管理。

因此「碳權制度說明會」將提供碳權概念與制度架構，以及在產業淨零扮演角色，內容深入淺出，透過正確傳達碳權概念，提高企業推動自願減量意願，進而減少坊間錯誤訊息干擾。

至於「高階經理人碳管理概念班」，廖泰翔說，協助企業高層將淨零碳排觀念整合到內部治理原則中，並建構碳管理概念。課程提供國內外淨零趨勢制度、因應策略，讓企業高階管理階層可一次性獲得完整淨零資訊。

曾參與經發局減碳輔導與碳盤查證照課程的「國聯機械」經理林建良提及，透過經發局輔導與課程資源，深入瞭解扣件產業減碳重要性與方向。對於生產低碳伸線設備的國聯機械而言，更加確信自家產品設計走向，也期許未來可協助更多扣件業者降低CBAM衝擊。

經發局表示，3場次活動已開放報名；後續另有CBAM申報說明會、淨零公正轉型論壇及能源轉型（減碳）場域交流學習等活動，高雄市企業可關注活動資訊。