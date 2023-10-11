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受爆紅之累被刷負評 高市府議會挺在地光頭龍蝦沙拉堡

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議會議長康裕成邀市長陳其邁和市府團隊，大啖鳳山在地美食「光頭龍蝦沙拉堡」。圖／高雄市議會提供
高雄市議會議長康裕成邀市長陳其邁和市府團隊，大啖鳳山在地美食「光頭龍蝦沙拉堡」。圖／高雄市議會提供

高雄市議會今天進行「市長施政報告與質詢」，趁著中午休議，議長康裕成邀市長陳其邁和市府團隊，大啖鳳山在地美食「光頭龍蝦沙拉堡」。這家店因麥當勞推出螯龍蝦堡而再度爆紅，卻因一時消化不及太多訂單而被消費者狂刷負評，議會和市府用行動來支持高雄美食。

麥當勞月前推出「螯龍蝦堡」引發熱議，也讓高雄在地「光頭龍蝦沙拉堡鳳山總店」爆紅。麥當勞的螯龍蝦堡單點385元、套餐價450元。其實早在麥當勞之前，高雄「光頭龍蝦沙拉堡鳳山總店」就已販售「4盎司龍蝦堡」，因用料實在也打出知名度。

麥當勞推出龍蝦堡後，光頭龍蝦堡店又成為話題。不過因為訂單超過負荷，有消費者買不到而湧入店家Google評論區狂刷一星負評，老闆還因此發文道歉訴說委屈，說明非24小時營業，需要時間備料和休息。但實在供應不及，最後宣布之後只接受現場購買，且售完為止。

由於質詢議程中午休息時間有限，陳其邁和市府局處首長得利用餐和休息時間處理公務，康裕成特別幫市府團隊準備超夯的60元銅板美食「招牌龍蝦沙拉堡」，搭配蛤蜊濃湯，好吃到大家只顧著吃，都忘了說話。康裕成說，市府團隊吃好、吃飽後，下午繼續認真備詢，好好答覆每位議員的詢問。

鳳山在地60元銅板美食「光頭龍蝦沙拉堡」。圖／高雄市議會提供
鳳山在地60元銅板美食「光頭龍蝦沙拉堡」。圖／高雄市議會提供

麥當勞 美食 團隊

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