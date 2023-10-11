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2023半島世界歌謠祭 10月18到22日邀您作伙搖擺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
呼應今年活動主題「JUMP！跨時空作伙搖擺」，節目邀請Big Apple大蘋果搖擺舞團加入，將傳唱百年的歌調，轉化為爵士舞曲，10月21日晚間7點邀您一起來西門廣場搖擺。圖／屏東縣府文化處提供
呼應今年活動主題「JUMP！跨時空作伙搖擺」，節目邀請Big Apple大蘋果搖擺舞團加入，將傳唱百年的歌調，轉化為爵士舞曲，10月21日晚間7點邀您一起來西門廣場搖擺。圖／屏東縣府文化處提供

2023半島世界歌謠祭將在10月18日至22日，在恆春古城西門廣場熱鬧登場，以「JUMP！跨時空作伙搖擺」為主題，邀請7國音樂團隊，與恆春民謠展開跨領域、跨文化對話，再創半島音樂新火花。

屏東縣政府文化處表示， 2023年是半島世界歌謠祭的元年，在過往「半島歌謠祭」的成果上轉型、進化，以「跨時空」為概念出發，除邀集在地民謠傳藝師、社區、學校共襄盛舉，並力邀來自美國、加拿大、哥倫比亞、巴西、烏克蘭、泰國、印度7國共8組團隊，參與這場世界音樂的盛會。

文化處說，今年活動主場「跨時空對奏-豪華爵士搖擺」，從風潮音樂90年代錄製發行《恆春半島民歌紀實》中的老錄音出發，由美國、加拿大、台灣等跨國音樂家聯手組成TPO爵士大樂團重新為民謠編曲演出，並安排兩位國寶級民謠傳藝師張日貴與陳英阿嬤，分別帶領滿州與恆春民謠協會，與二十年前的自己呼應對唱，呈現今昔交映的感動。

文化處表示，呼應今年活動主題「JUMP！跨時空作伙搖擺」，節目還邀請Big Apple大蘋果搖擺舞團加入，將傳唱百年的歌調，轉化為爵士舞曲，將古城打造成為可歌、可舞、可搖擺的魔幻空間，10月21日晚間7點邀您一起來西門廣場搖擺。

文化處表示，以傳統與創新為核心的「老調新聲」，在每年歌謠祭廣受樂迷喜愛，今年邀請近年國際音樂節受青睞的印度數字搖滾新星JATAYU、泰國的天堂曼谷莫蘭國際樂團，以及實驗音樂鬼才DJ林強、排灣金曲音樂人戴曉君、有「現代那卡西」之稱毀容姐妹會等演出團隊，為節目注入跨國多元的活力。

連續5天的歌謠饗宴推出「半島歌廳秀」，由在地民謠傳藝團體聯手共創，展現說學逗唱「恆春味」，將大家帶回70年代的歌廳秀氛圍。還有盛大熱鬧的踩街遊行，將在10月20日下午4點半登場，沿著恆春老街為歌謠祭揭開熱鬧序幕；其它還包括民謠大賽、民謠工作坊、特色市集、民謠小旅行等豐富活動，打造精彩的世界音樂嘉年華。

屏東縣長周春米（後排左五）邀請大家一起來半島世界歌謠祭聽阿嬤唱民謠。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣長周春米（後排左五）邀請大家一起來半島世界歌謠祭聽阿嬤唱民謠。圖／屏東縣府文化處提供
2023年是半島世界歌謠祭的元年，邀集在地民謠傳藝師、社區、學校共襄盛舉，圖為滿州民謠協進會。圖／屏東縣府文化處提供
2023年是半島世界歌謠祭的元年，邀集在地民謠傳藝師、社區、學校共襄盛舉，圖為滿州民謠協進會。圖／屏東縣府文化處提供

恆春 團隊 樂團 屏東縣政府

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