快訊

明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況…隨時可走

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「瑞屏安居」社宅施工造成鄰房損壞 屏縣府已勒令停工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府18日下午接獲民眾通報，屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地施工中造成鄰房損壞，縣府已於10月9日勒令停工，後續確保無公共安全之虞，才准予繼續施工。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東縣政府18日下午接獲民眾通報，屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地施工中造成鄰房損壞，縣府已於10月9日勒令停工，後續確保無公共安全之虞，才准予繼續施工。圖／屏東縣府城鄉發展處提供

屏東縣首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，工程經費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，近日地基工程疑受豪雨影響，8日挖掘時驚見砂湧，縣府獲報後派人勘查，發現在公寓1樓地板與車庫牌樓等處有龜裂現象，隨即通知國家住都中心、承攬營造廠及監造建築師盡速查明處理，並立即加強保護鄰房安全有效措施，屏東縣府已10月9日勒令停工。

縣長周春米說，「瑞屏安居」發生損鄰事件，縣府第一時間派人了解鄰房損壞情況，確保民眾生命財產安全，並請同仁督促起、承、監造人盡速完成鄰房保護措施。

縣府城鄉發展處表示，本工程已於10月9日勒令停工，後續將確保無公共安全之虞，才准予繼續施工，並為維護受損戶民眾權利，已責成承攬廠商盡速與受損戶協調修復賠償事宜。

屏東縣政府18日下午接獲民眾通報，屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地施工中造成鄰房損壞，縣府已於10月9日勒令停工，後續確保無公共安全之虞，才准予繼續施工。圖／屏東縣府城鄉發展處提供
屏東縣政府18日下午接獲民眾通報，屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地施工中造成鄰房損壞，縣府已於10月9日勒令停工，後續確保無公共安全之虞，才准予繼續施工。圖／屏東縣府城鄉發展處提供

屏東縣 社宅 周春米

延伸閱讀

議會臨時會 議員提明揚大火案周春米到議會專案報告

強風吹倒屏200縣道整排電桿 周春米：推桿線地下化

小犬橫掃屏縣滿州鄉大停電 周春米：盡速推桿線地下化

影／「4位弟兄任務結束」！明揚大火殉職勇消移靈 屏二分隊消防車鳴笛致敬

相關新聞

受爆紅之累被刷負評 高市府議會挺在地光頭龍蝦沙拉堡

高雄市議會今天進行「市長施政報告與質詢」，趁著中午休議，議長康裕成邀市長陳其邁和市府團隊，大啖鳳山在地美食「光頭龍蝦沙拉...

馬祖酒廠連續7年獲選國宴指定用酒 今年端出藍眼淚調酒

今年國慶大會總統蔡英文以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」發表國慶演說，昨晚的國慶晚宴盛大舉行，各國領導政要齊聚...

2023半島世界歌謠祭 10月18到22日邀您作伙搖擺

2023半島世界歌謠祭將在10月18日至22日，在恆春古城西門廣場熱鬧登場，以「JUMP！跨時空作伙搖擺」為主題，邀請7...

「瑞屏安居」社宅施工造成鄰房損壞 屏縣府已勒令停工

屏東縣首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，工程經費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，近日地基工程疑受豪雨影響，8日挖...

議會臨時會 議員提明揚大火案周春米到議會專案報告

屏東縣議會今臨時會，明揚大火造成包括4名消防員在內共10人死亡，逾百人輕重傷，明揚大火案至今火災原因仍未知檢警偵辦，成為...

女爬柴山遭猴狠咬 高市農業局：猴跳上人背「千萬不要與牠們硬幹」

高雄柴山有許多獼猴，一名女網友昨到柴山登山，竟遭獼猴跳上背搶背包，她與猴子拉扯過程中，左前臂被猴子狠狠咬一口，血腥照PO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。