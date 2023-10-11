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「瑞屏安居」社宅施工造成鄰房損壞 屏縣府已勒令停工
屏東縣首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，工程經費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，近日地基工程疑受豪雨影響，8日挖掘時驚見砂湧，縣府獲報後派人勘查，發現在公寓1樓地板與車庫牌樓等處有龜裂現象，隨即通知國家住都中心、承攬營造廠及監造建築師盡速查明處理，並立即加強保護鄰房安全有效措施，屏東縣府已10月9日勒令停工。
縣長周春米說，「瑞屏安居」發生損鄰事件，縣府第一時間派人了解鄰房損壞情況，確保民眾生命財產安全，並請同仁督促起、承、監造人盡速完成鄰房保護措施。
縣府城鄉發展處表示，本工程已於10月9日勒令停工，後續將確保無公共安全之虞，才准予繼續施工，並為維護受損戶民眾權利，已責成承攬廠商盡速與受損戶協調修復賠償事宜。
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