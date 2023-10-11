議會臨時會 議員提明揚大火案周春米到議會專案報告

屏東縣議會今臨時會，明揚大火造成包括4名消防員在內共10人死亡，逾百人輕重傷，明揚大火案至今火災原因仍未知檢警偵辦，成為議員關注焦點，屏東縣議員曾義雄今臨時動議提案，要求縣長周春米針對明揚大火到議會做專案報告，獲多名議員附議，附議成立，屏東縣議會定期會預計10月底舉行。

縣議員曾義雄說，下次定期大會，請縣長針對明揚大火發生緣由、調查報告、改進做專案報告，這次燒出很多問題，家屬要知道真相，外界也要真相。他當天在現場，看見前進指揮所很混亂，醫護人員跪在柏油路面急救檢傷，緊急醫療站開設在哪裡？緊急通道不順暢，分局長在路中間指揮交通。

曾義雄說，消防局今年3月19日才修訂前進指揮所，前進指揮所的發言人是誰？為什麼是消防局長？不是傳播處發言？讓屏東縣在全國蒙羞，身為屏東人怎麼驕傲的起來？面對重大災難，縣府後勤挺進是否井然有序？不要人家在前面打戰，所有官員卻圍著縣長周邊轉，現場看到很多局處長，為什麼不坐鎮指揮中心，除了裝備，更要知道後勤支援體系是井然有序？

縣議員宋麗華、曾義雄說，消防局要定地方自治法，要求兩百坪以上工廠提配置圖，消防演練不要再去操場，直接到工廠演練，每家兩百坪以上工廠，都須消防弟兄進去演練，地方自治法定罰則，不做演練開罰，除提供工廠配置圖，也要求化學物質提供，雖然中央有設立平台，但要密碼才能搜尋，地方指揮官要有權限，才能第一時間掌握。

縣議員王景山曾當過義消獲鳳凰獎，王景山說，這次事件後，消防局要更謹慎，有些24小時營運工廠，無法緊急停機，當面臨突發狀況，要有相關規定可以緊急停機的程序，確保消防弟兄安危。

曾義雄提案縣長周春米到議會針對明揚大火案做專案報告說明，獲多名議員附議，附議成立。今臨時會結束後，定期會預計10月底舉行，周春米要等到定期會開議後到議會專案報告，也要等到10月底之後。