女爬柴山遭猴狠咬 高市農業局：猴跳上人背「千萬不要與牠們硬幹」

高雄柴山有許多獼猴，一名女網友昨到柴山登山，竟遭獼猴跳上背搶背包，她與猴子拉扯過程中，左前臂被猴子狠狠咬一口，血腥照PO網，引發網友討論，認為柴山猴子愈來愈兇，對此，高市農業局表示，柴山確實出現一群年輕猴子，會主動跳上登山客背上，呼籲此時冷靜往前走，猴子覺得無聊會自己跳下來，「千萬不要與牠們硬幹。」

國家自然公園管理處今也證實確實發生此獼猴攻擊背包登山客事件，該處有為遊客保醫療意外險，後續會進行出險理賠。

PO文者今在臉書社團高雄大小事貼出一張左前臂有深深血齒痕的照片，與一張醫院急診診斷書，上面寫著「左前臂開放性傷口，主訴猴子咬傷。」引發網友議論。

PO文者指，「昨天上午約十點，老婆大人到柴山爬山，在四棵榕休息，竟然被山猴子搶背包，我老婆跟它拉扯中，被狠狠的咬了一口，先申明完全沒有在吃東西，旁邊休息的山友聽說有七、八個，大家也都嚇到了，沒人敢過來幫忙，保育類動物如此囂張，難道我們就要這樣默默承受嗎？」

有網友說，「爬柴山一定要帶一支棍子，否則你會被猴子欺負」、「柴山真的猴子很恐怖，還是需要處理一下，保護到換我們人害怕」、「之前有人遛狗，塑膠袋裝狗大便，整袋被猴子搶去」。

還有網友說，「以後要明令禁止背包包上山，塑膠袋也不行，否則就是意圖引誘猴群犯罪」、「猴子也是會看人搶的，手無寸鐵、沒根棍子會被欺負。」都咬人了，就要拿登山杖或石頭跟牠拼了…。」

高市農業局表示，該局人員日前與動保團體一起爬柴山，發現有一群年輕猴子，會主動跳上人們背上，想要拿背包，「我們（農業局）的人也是被嚇到」，但動保團體的人，則是很淡定，繼續往前走，猴子覺得無聊，之後自己跳下來。

對網友說，遇到猴子搶背包時，要拿棍子、登山杖回擊，農業局表示，「千萬不要」，跟猴子拼「很難拼得過」，反而可能被咬得更慘，盡可能冷靜，不要尖叫，等待猴子自然離開。

國家自然公園管理處今表示，已連繫上該名被獼猴咬傷的登山客，會進行醫療意外險出險事宜，該處也呼籲民眾若遇猴子跳上背上要搶背包，「就讓猴子搶，牠翻一翻，若發現沒有食物，自然會把背包棄，我們再默默撿回來就好。」