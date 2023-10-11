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墾丁森林遊憩景點受強風重創 這些重災景點迎客還要等等
小犬颱風5日登陸為屏東恆春半島帶來強勁風勢，不僅電力、電信設施受創，樹木也嚴重受損，墾丁國家森林遊樂區樹木斷裂傾倒一片，是20年來最慘災情，最快13日有機會開放入園；墾丁國家公園包括鵝鑾鼻公園、貓鼻頭公園、龍磐草原、台灣最南點、龍鑾潭和砂島已在昨天之前先後開放，南仁山、社頂自然公園和車城龜山仍關閉。
林業及自然保育署屏東分署說，小犬颱風帶來最大17級超級強陣風，今年夏天雨量豐沛，樹林生長繁茂，颱風過境後，樹木斷裂傾倒一片、部分設施毀損，園區滿目瘡痍，災情更勝於2016年帶來16級強陣風的莫蘭蒂颱風，類似場景要追溯到20年前的杜鵑颱風。
屏東分署說，區內數百株樹木傾倒及部分設施損毀，園區道路及步道也因斷枝倒樹受阻，為維護遊客安全及遊憩品質，園區工作人員持續清理中，並動員各站支援鏈鋸手，因園區範圍廣大，要花更多人力和時間整理，明天決定13日是否恢復開放，另位於獅子鄉的雙流國家森林遊樂區已在9日開放。
墾丁國家公園各景點災情也不輕，墾管處說，各遊憩景點受小犬強風重創，大片樹木斷裂，部分硬體設施毀損，遊客中心8日恢復對外服務後，災情較嚴重的鵝鑾鼻公園、台灣最南點、貓鼻頭、龍鑾潭、龍磐和砂島坑等景區和據點，都在昨天之前開放，鵝鑾鼻公園海邊步道封閉，滿州鄉南仁山生態保護區要到15日清理完成，不收費的社頂自然公園和車城龜山步道仍關閉。
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