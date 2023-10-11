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登革熱噴藥家中物遺失 她質詢陳其邁：為何警察不陪同

聯合報／ 記者王勇超徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒今在議會質詢陳其邁，要求陳其邁說明登革熱噴藥時「民眾物品的保障權，該如何處理？」記者王勇超／攝影
高雄市議員邱于軒今在議會質詢陳其邁，要求陳其邁說明登革熱噴藥時「民眾物品的保障權，該如何處理？」記者王勇超／攝影

高雄市議員邱于軒說，近日高雄登革熱疫情嚴重，有些人噴藥時沒辦法在家，會被破門、強制開鎖進入噴藥，但有民眾在噴藥後家中物品遺失，而且防疫人員進入民眾家中噴藥時沒有警察陪同。邱于軒今在議會質詢時問陳其邁：「為什麼你的行政命令中警察不用陪同？」

邱于軒說，陳其邁今年2月曾發公文，登革熱疫情發生後，要進入高雄轄內的公、私場所從事防疫工作，到場者不得拒絕、規避或妨礙防疫工作；若未到場，相關人員得直接進入從事防疫工作，「換句話說，就是可以直接進去」，但傳染病防治法38條卻規定要會同警察進入。

有民眾曾經在噴藥時家中物品遺失，「不知道該怎麼辦！」甚至連噴藥時，地方里長也沒被通知到，「所以里長要求我要質詢！」

陳其邁解釋，高雄登革熱噴藥作業已經行之多年，而且是根據中央衛生福利部疾病管制署相關規定來進行；邱于軒當場要陳其邁針對為何行政命令中「警察不用陪同？」來回答，並詢問陳其邁：「民眾物品的保障權，該如何處理？」

陳其邁說，警察是以維護防疫人員的安全、排除不當干預為主，理論上如果民眾配合，可以由里長或區公所人員陪同。

邱于軒說，後庄里就發生警察不在、里長也不在，結果民眾家中物品在噴藥後遺失的事件。陳其邁說：「這是個案！」據他了解，當時現場是有警察，陳其邁並請衛生局說明。

衛生局長黃志中說，按照目前作法，現場會有警察在，也會通知里長，會了解為何沒有落實標準作業程序。

高市衛生局長黃志中（前排左三）說，按照目前作法，現場會有警察在，也會通知里長，會了解為何沒有落實標準作業程序。記者王勇超／攝影
高市衛生局長黃志中（前排左三）說，按照目前作法，現場會有警察在，也會通知里長，會了解為何沒有落實標準作業程序。記者王勇超／攝影
高雄市議員邱于軒今在議會質詢陳其邁，要求陳其邁說明登革熱噴藥時「民眾物品的保障權，該如何處理？」記者王勇超／攝影
高雄市議員邱于軒今在議會質詢陳其邁，要求陳其邁說明登革熱噴藥時「民眾物品的保障權，該如何處理？」記者王勇超／攝影

陳其邁 警察 邱于軒 登革熱

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