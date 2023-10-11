高雄民代質疑學生可否拒打高端？ 陳其邁：當然可不打

高雄校園已安排陸續施打流感疫苗，台北、新北、台中與台南市都表明校園接種廠牌不列入高端疫苗。高雄市議員白喬茵與邱于軒今天在議會質詢表示，竟有校園通知不能拒打高端，家長和學生如果知道是高端，是否可以拒打？陳其邁表示，當然可以不打。

比較目前六都校園接種流感疫苗做法，台北市、新北市、台中市與台南市，校園接種廠牌不列入高端疫苗；桃園市則是前一天通知學校使用何種疫苗；高雄市表示不會跟進，當日知道廠牌，學生不想接種可拒絕施打，再到疫苗合約院所補打。

白喬茵表示，最近看到一個學校公布健康中心報告事項，提及「在校接種的公費流感疫苗，皆由衛生局轉衛生所配發接種，在打當日才會知道廠牌，不能挑選廠牌型號。為了避免接種當日打錯針，所以無法在當日因為廠牌不是想要打的品牌而抽單。」

白喬茵說，這個通知的意思是你沒有辦法因為廠牌不是你想要的，所以拒絕施打，到底出什麼問題？衛生局說的是一套、校園做的又是另一套，這樣上下脫鉤，學生可否自行選擇？

議員邱于軒表示，自己是三個小孩的媽，也很關切校園疫苗施打，雖然國光、賽諾菲、東洋、高端都是合格疫苗，但施打前要有配套措施，充分知會家長和學生，讓其有選擇權。

家長也擔心，台北、新北、台中與台南都拒絕高端疫苗入校園，「那，高端疫苗是不是都會分配到高雄呢？」

陳其邁表示，疫苗是一批一批發下來，高雄從以前到現在都一樣，校園要施打疫苗，當天和前幾天就會公布。議員質疑家長和學生如果知道是高端，是否可以拒打？陳其邁表示，當然可以不打。

黃志中表示，現場會公布疫苗種類，學生因任何原因不想打疫苗都可以不打。