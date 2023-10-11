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高雄民代質疑學生可否拒打高端？ 陳其邁：當然可不打

聯合報／ 記者徐如宜王勇超／高雄即時報導
高雄市議員白喬茵質詢表示，竟有校園通知不能拒打高端，家長和學生如果知道是高端，是否可以拒打？陳其邁表示，當然可以不打。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員白喬茵質詢表示，竟有校園通知不能拒打高端，家長和學生如果知道是高端，是否可以拒打？陳其邁表示，當然可以不打。記者徐如宜／翻攝

高雄校園已安排陸續施打流感疫苗，台北、新北、台中與台南市都表明校園接種廠牌不列入高端疫苗高雄市議員白喬茵與邱于軒今天在議會質詢表示，竟有校園通知不能拒打高端，家長和學生如果知道是高端，是否可以拒打？陳其邁表示，當然可以不打。

比較目前六都校園接種流感疫苗做法，台北市、新北市、台中市與台南市，校園接種廠牌不列入高端疫苗；桃園市則是前一天通知學校使用何種疫苗；高雄市表示不會跟進，當日知道廠牌，學生不想接種可拒絕施打，再到疫苗合約院所補打。

白喬茵表示，最近看到一個學校公布健康中心報告事項，提及「在校接種的公費流感疫苗，皆由衛生局轉衛生所配發接種，在打當日才會知道廠牌，不能挑選廠牌型號。為了避免接種當日打錯針，所以無法在當日因為廠牌不是想要打的品牌而抽單。」

白喬茵說，這個通知的意思是你沒有辦法因為廠牌不是你想要的，所以拒絕施打，到底出什麼問題？衛生局說的是一套、校園做的又是另一套，這樣上下脫鉤，學生可否自行選擇？

議員邱于軒表示，自己是三個小孩的媽，也很關切校園疫苗施打，雖然國光、賽諾菲、東洋、高端都是合格疫苗，但施打前要有配套措施，充分知會家長和學生，讓其有選擇權。

家長也擔心，台北、新北、台中與台南都拒絕高端疫苗入校園，「那，高端疫苗是不是都會分配到高雄呢？」

陳其邁表示，疫苗是一批一批發下來，高雄從以前到現在都一樣，校園要施打疫苗，當天和前幾天就會公布。議員質疑家長和學生如果知道是高端，是否可以拒打？陳其邁表示，當然可以不打。

黃志中表示，現場會公布疫苗種類，學生因任何原因不想打疫苗都可以不打。

高端疫苗 流感疫苗 陳其邁 高雄市 衛生局 白喬茵

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