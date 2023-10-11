馬公推行減碳好市券 響應環保兼振興傳統市集

澎湖民眾今天起只要自備環保袋等至馬公市的馬公北辰傳統市場購物消費，都可獲得百元減碳好市券的兌換券，每人每天限兌換1次。

參與活動民眾只需在北辰市場任一個攤位使用環保袋、環保杯或環保餐具組等環保用品，不限金額購物後，即可於市場2樓兌換百元減碳好市券。參與民眾依號碼牌決定順序發券，每人每天限兌換1次。

經濟部辦理「傳市品牌～減碳好市券」評選活動，馬公北辰傳統市場入選。馬公市公所今天舉辦發布會，馬公市長黃健忠、公有零售市場管理所長呂建億現場贈送百元抵用券與購物袋，婆婆媽媽們大排長龍領取後馬上消費兌換，個個都開心。

黃健忠說，這項活動主要推廣減塑活動和振興傳統市場經濟，今天起至10月底，只要在每週三自備環保袋、環保杯或環保餐具組等前往市場消費，不限消費金額與商品，都可兌換百元減碳好市券。

北辰市場位於馬公市北辰街上，不管蔬果、海鮮、熟食、各種肉品，甚至家用雜貨應有盡有。馬公市公所呼籲市民踴躍參與，透過活動攜手推廣環保意識，同時也體驗到傳統市集魅力與文化。