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基層里長訪中 陳其邁：非必要先別去

中央社／ 高雄11日電
台灣基進高市議員張博洋今天指出，中國以落地招待團招待基層里長，且「希望是藍的或是無黨的里長」。高雄市長陳其邁回應，中國用各種方式介入台灣選舉，也提醒國人非必要暫時不要前往中國。 報系資料照／記者徐如宜攝影
台灣基進高市議員張博洋今天指出，中國以落地招待團招待基層里長，且「希望是藍的或是無黨的里長」。高雄市長陳其邁回應，中國用各種方式介入台灣選舉，也提醒國人非必要暫時不要前往中國。 報系資料照／記者徐如宜攝影

台灣基進高市議員張博洋今天指出，中國以落地招待團招待基層里長，且「希望是藍的或是無黨的里長」。高雄市長陳其邁回應，中國用各種方式介入台灣選舉，也提醒國人非必要暫時不要前往中國。

張博洋今天在市議會質詢時指出，自己接獲民眾檢舉，中國統戰的手伸入基層里長外，現在里長的樁腳、里民都成為落地招待團的網羅對象，等同滲透層級再進一步；要求市府嚴加警戒。

陳其邁回應，中國用各種不同方式介入台灣選舉，已經是稀鬆平常的事；兩岸所有交流活動需符合相關法律規定，包含兩岸關係條例以及內政部針對里長交流的準則，假如交流過程中有違法事項，市府也會收集相關的資料。

陳其邁也說，陸委會有提醒國人非必要暫時不要前往中國，里長或是相關單位的人士真有必要需要前往中國時，應參考陸委會的提醒及建議，畢竟中國不是透明且有民主法治的國家，需要特別小心。

「這根本就是中共拿資源給基層藍營做選舉綁樁。」張博洋說，中國落地招待團直接點名「希望是藍的或是無黨的里長」，收費部分里長只要3000元、里民1萬6000元（機票錢加行政費），更標榜活動、飯店、餐食都由中方招待。

張博洋要求，高雄市應提高警戒，除了應主動徹查，更應直接向市民揭露落地招待團的政治動機。

張博洋 陳其邁 中共

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