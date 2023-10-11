國7徵收土地後恐影響農民資格 高雄議員要求保障實際務農者權益

高雄市議員黃彥毓今在議會質詢時指出，國道七號在2026年即將開工，「市府準備好了嗎？」黃彥毓說，國道七號將採取一般徵收，但針對弱勢、中低收入的自耕農、耕地承租者，徵收後土地不見了，由於自耕農、耕地承租戶可耕作面積縮小或無農地時，將影響農民資格，請市府務必保障實際務農者農保權益。

黃彥毓說，今年3月行政院核定國道七號總經費約1357.9億元，同月啟動工程設計，預計從今年9月到2025年12月完成用地取得，2025年9月工程施工發包，2030年預計完工。

黃彥毓表示，國道七號橫跨23公里，經過大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港、林園共7個行政區，幾乎整個東高雄都有，可提升港區及市區行政安全，對於國道一號及88快速道路與市區道路的分流，也相當重要。

黃彥毓說，從今天開始會舉辦國道七號的公聽會，重點就在土地徵收方式；據他了解，國道七號是近十年來最大規模的徵收，他要問陳其邁，將用何種方式徵收？

陳其邁說，國道七號會採取一般徵收，大型的道路、橋梁、鐵路徵收，涉及公共利益較高，多採取一般徵收，國道七號周遭土地的房屋相當多，如果採取區段徵收，將擴大徵收範圍，所以基於公益及工程進度考量，會要求高公局從優、從寬來補償民眾在開闢道路時的損失。

黃彥毓提醒陳其邁，針對低收、中低收、自耕農、耕地承租、及工廠，會因為國道七號的徵收受到影響，徵收後土地不見了，具自耕農、耕地承租戶資格者，當可耕作面積縮小或無農地時，將影響農民資格請市府務必協助媒合農地，保障實際務農者農保權益。