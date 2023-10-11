快訊

主播也下不了手！預訂春節國旅4間房2晚要價逾10萬 嚇到改在家打麻將

滅火器走錯路怨警未助開道還被嗆 盧秀燕用美食致歉：我做東

雇主發獎金紅利占比創史上新高 為何對勞工不是好事？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動屏東旅宿新品牌 友善旅宿選拔「金鑰獎」起跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府推出「金鑰獎」友善旅宿選拔，首推以「寵物友善」、「高齡友善」、「環境友善」、「在地友善」區分4大類來評選各類代表業者。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府推出「金鑰獎」友善旅宿選拔，首推以「寵物友善」、「高齡友善」、「環境友善」、「在地友善」區分4大類來評選各類代表業者。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣府提升旅宿業整體品質，屏東縣府交旅處今宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」正式起跑，歡迎縣內旅宿業者踴躍報名，選拔過程分三階段，書面審查、專家書面初審及專家實地複審，縣府聘請相關專家、學者、旅行者代表參與選拔過程的評分，找出屏東旅宿各類友善的代表店家。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，縣府推出金鑰獎旅宿選拔，對遊客來說有指標性，也讓旅宿業者品質提升，會想要參加金鑰獎選拔。

交旅處表示，屏東有豐富地景與多元文化，自許觀光大縣，深感最有溫度的旅行是在「人」的互動與交流，旅宿業者扮演歡迎來自全球各地好朋友到訪屏東接待的觀光使者，對於推動觀光很重要。

交旅處表示，屏東目前合法旅宿102家旅館及1092家民宿，為讓整體住品質提升，並有共同目標，推出「金鑰獎」的選拔，透過選拔，肯定獲獎的旅宿業者外，更希望透過觀摩交流亦讓成長中的新興同業也有學習的機會跟目標，這也是縣府創立金鑰獎「榮耀」與「培力」的兩大精神跟宗旨。

交旅處表示，「金鑰獎」友善旅宿選拔，縣府分析民眾出遊需求包括毛小孩安置及因應高齡化的來臨，與結合大家關心的環境及在地議題等，首推以「寵物友善」、「高齡友善」、「環境友善」、「在地友善」區分4大類來評選各類代表業者。

交旅處表示，讓各業者能更了解選拔評選標準，縣府也規畫5場說明會，10月11日首場採線上方式向全縣業者說明，10月16、17日2天分別在小琉球老人會、大鵬灣國家風景區管理處多媒體簡報廳、長灘運動休閒飯店辦理現場說明會，歡迎大家參加。

屏東縣府交旅處今宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」正式起跑，歡迎縣內旅宿業者踴躍報名。記者劉星君／攝影
屏東縣府交旅處今宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」正式起跑，歡迎縣內旅宿業者踴躍報名。記者劉星君／攝影

屏東縣 民宿 住宿

延伸閱讀

屏東社宅「瑞屏安居」地基現砂湧 周邊住宅也地裂明進場灌漿

屏東婦奔波求子多年 國慶日如願當上雙寶媽

用彩稻擦亮屏東「米倉」招牌 南州超萌彩稻田未演先轟動

消防國殤日晚會 前置工作與警方爆衝突

相關新聞

高雄民代質疑學生可否拒打高端？ 陳其邁：當然可不打

高雄校園已安排陸續施打流感疫苗，台北、新北、台中與台南市都表明校園接種廠牌不列入高端疫苗。高雄市議員白喬茵與邱于軒今天在...

登革熱噴藥家中物遺失 她質詢陳其邁：為何警察不陪同

高雄市議員邱于軒說，近日高雄登革熱疫情嚴重，有些人噴藥時沒辦法在家，會被破門、強制開鎖進入噴藥，但有民眾在噴藥後家中物品...

基層里長訪中 陳其邁：非必要先別去

台灣基進高市議員張博洋今天指出，中國以落地招待團招待基層里長，且「希望是藍的或是無黨的里長」。高雄市長陳其邁回應，中國用...

墾丁森林遊憩景點受強風重創 這些重災景點迎客還要等等

小犬颱風5日登陸為屏東恆春半島帶來強勁風勢，不僅電力、電信設施受創，樹木也嚴重受損，墾丁國家森林遊樂區樹木斷裂傾倒一片，...

國7徵收土地後恐影響農民資格 高雄議員要求保障實際務農者權益

高雄市議員黃彥毓今在議會質詢時指出，國道七號在2026年即將開工，「市府準備好了嗎？」黃彥毓說，國道七號將採取一般徵收，...

推動屏東旅宿新品牌 友善旅宿選拔「金鑰獎」起跑

屏東縣府提升旅宿業整體品質，屏東縣府交旅處今宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」正式起跑，歡迎縣內旅宿業者踴躍報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。