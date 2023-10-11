推動屏東旅宿新品牌 友善旅宿選拔「金鑰獎」起跑

屏東縣府提升旅宿業整體品質，屏東縣府交旅處今宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」正式起跑，歡迎縣內旅宿業者踴躍報名，選拔過程分三階段，書面審查、專家書面初審及專家實地複審，縣府聘請相關專家、學者、旅行者代表參與選拔過程的評分，找出屏東旅宿各類友善的代表店家。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，縣府推出金鑰獎旅宿選拔，對遊客來說有指標性，也讓旅宿業者品質提升，會想要參加金鑰獎選拔。

交旅處表示，屏東有豐富地景與多元文化，自許觀光大縣，深感最有溫度的旅行是在「人」的互動與交流，旅宿業者扮演歡迎來自全球各地好朋友到訪屏東接待的觀光使者，對於推動觀光很重要。

交旅處表示，屏東目前合法旅宿102家旅館及1092家民宿，為讓整體住品質提升，並有共同目標，推出「金鑰獎」的選拔，透過選拔，肯定獲獎的旅宿業者外，更希望透過觀摩交流亦讓成長中的新興同業也有學習的機會跟目標，這也是縣府創立金鑰獎「榮耀」與「培力」的兩大精神跟宗旨。

交旅處表示，「金鑰獎」友善旅宿選拔，縣府分析民眾出遊需求包括毛小孩安置及因應高齡化的來臨，與結合大家關心的環境及在地議題等，首推以「寵物友善」、「高齡友善」、「環境友善」、「在地友善」區分4大類來評選各類代表業者。

交旅處表示，讓各業者能更了解選拔評選標準，縣府也規畫5場說明會，10月11日首場採線上方式向全縣業者說明，10月16、17日2天分別在小琉球老人會、大鵬灣國家風景區管理處多媒體簡報廳、長灘運動休閒飯店辦理現場說明會，歡迎大家參加。