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高雄最大戶外毛孩嘉年華15日登場 健檢寵登疫苗全免費

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市毛孩嘉年華10月15日在凹子底森林公園舉行，高雄市動物保護處和獸醫師公會提供免費寵物登記和寵物健檢。圖／高雄市農業局提供
高雄市毛孩嘉年華10月15日在凹子底森林公園舉行，高雄市動物保護處和獸醫師公會提供免費寵物登記和寵物健檢。圖／高雄市農業局提供

高雄今年最盛大的戶外場「毛孩嘉年華」，10月15日在凹子底森林公園、捷運4號出口旁舉行，高雄市動物保護處和獸醫師公會提供了市區難得的免費寵物登記和寵物健檢。主辦單位高雄市寵物公會和獸醫師公會表示，民眾只要參加闖關或寵物選美，就有許多好獎可拿。

「毛孩嘉年華」舉辦時間是在10月15日中午12點半至下午4點，舞台上有吸睛的寵物選美和表演交替進行，場邊則有友善動物市集。超熱門的免費寵物健診下午1點開始，內容包含血檢、血液寄生蟲篩檢和核心疫苗施打，限量100個名額，有興趣的朋友一定要提早排隊。

現場下午1點半開始發放1千份「300元現場商品抵用券」，想血拚的朋友不要錯過。「寵物選美」除了前3名可得5千到2千元不等的商品抵用券，只要報名參加選美或和候選「佳麗」互動體驗，都可得「300元現場商品抵用券」，邀請大家來體驗學習如何與「陌生動物」接觸的動物禮儀。主辦單位推薦毛孩家長報名寵物選美，採事先報名，只要掃描QRcode即可線上報名。

高雄市動物保護處表示，從下午1點開始，除了提供各100個名額的免費寵物登記和犬貓狂犬病疫苗，還布置了動保小學堂趣味闖關，讓大家拿獎品也長知識。市府層級的動物保護協調會報也在跨局處協調推動包括寵物公園-運動區、寵物長照、寵物生命紀念業管理等各項動保工作，希望在公私協力下高雄將會有軟硬體兼具的優質友善動物的環境。

高雄市毛孩嘉年華10月15日在凹子底森林公園舉行，高雄市動物保護處和獸醫師公會提供免費寵物登記和寵物健檢。圖／高雄市農業局提供
高雄市毛孩嘉年華10月15日在凹子底森林公園舉行，高雄市動物保護處和獸醫師公會提供免費寵物登記和寵物健檢。圖／高雄市農業局提供

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