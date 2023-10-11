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TTXC台灣文化科技大會首周連假4日 愛河灣湧80萬人次

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
首屆2023台灣文化科技大會於高雄流行音樂中心登場。圖／高雄市文化局提供
首屆2023台灣文化科技大會於高雄流行音樂中心登場。圖／高雄市文化局提供

文化部高雄市政府、數位發展部聯手打造全新國家級文化科技會展品牌，第一屆「TTXC台灣文化科技大會」開幕首周適逢國慶連假，愛河灣匯集TTXC的主展區未來訊號站、未來託運所等，加上翡翠騎士前進大港演出和駁二嬉啤派對，主辦單位統計4天連假期間統計有80萬人次參與。

文化部長史哲表示，呼應行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」與文化部的「文化黑潮計畫」，加上高雄多年來的文化累積，數位與文化在高雄港灣匯流，首屆TTXC台灣文化科技大會於國慶連假在高雄舉辦的Takao Rock打狗祭、Digiwave、國際論壇、未來託運所、未來訊號站等豐富多元活動，讓TTXC開幕不到一周，就湧現大批參與人潮，顯見文化科技作為一個新興市場的潛力。

高雄市長陳其邁表示，國慶連假期間，高雄大眾運輸繁忙，愛河港灣更是人潮不斷，展現首屆TTXC台灣文化科技大會的絕對吸引力。即將接棒登場的「城市解壓縮.zip」將突破空間想像，以搭載著許多市民朋友日常記憶的生活場景為設定，包含本周末即將在大立百貨空中樂園登場的音樂派對，以及在中央公園台日咖哩市集音樂盛宴，就是要給大家最酷的感官體驗！

文化局指出，TTXC台灣文化科技大會以「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向，展出台灣文化內容在科技中的實踐。其中科技類策畫「未來訊號站」、「未來託運所」、「高雄電影節-XR無限幻境」展覽，以及世界巡迴首站落腳高雄的「永恆聖母院」，共同呈現科技與文化交融的當代樣貌；音樂類有深入高雄城市場域的「城市解壓縮」活動；影視類則是高雄積累多年「高雄電影節」作為呈現；「國際論壇」特別邀請全世界文化科技、影視等領域重要工作者、創作者、產業菁英，來到高雄交流與分享。接下來到10月22日前，精彩活動不間斷，內容可查詢TTXC台灣文化科技大會官網

「駁二嬉啤派對-夢遊祭」串聯TTXC讓民眾感受多元活動。圖／高雄市文化局提供
「駁二嬉啤派對-夢遊祭」串聯TTXC讓民眾感受多元活動。圖／高雄市文化局提供
國際論壇匯集14場次講座35個趨勢講者。圖／高雄市文化局提供
國際論壇匯集14場次講座35個趨勢講者。圖／高雄市文化局提供
「TTXC」及「翡翠騎士前進大港」國慶連假高雄登場。圖／高雄市文化局提供
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連假 國慶 文化部 數位發展部 陳其邁 高雄市 史哲

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