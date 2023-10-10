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夠誠意！清景麟「億元成家計畫」國慶送出6輛百萬電動車

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國慶日，「清景麟建築團隊」分在六個建案接待中心舉辦億元成家計畫感恩回饋大抽獎，清景麟國家公園百萬電動車由張小姐獲得，右為現代汽車業務經理。記者王昭月／翻攝
國慶日，「清景麟建築團隊」分在六個建案接待中心舉辦億元成家計畫感恩回饋大抽獎，清景麟國家公園百萬電動車由張小姐獲得，右為現代汽車業務經理。記者王昭月／翻攝

高雄起家的「清景麟建築團隊」，一路北上開拓事業版圖，旗下高雄、台南及嘉義等6個指定建案於今年7月推出為期3個月的「億元成家計畫」，今在國慶日舉辦感恩回饋大抽獎，共送出6台百萬電動汽車

高雄清景麟國家公園、台南研森、清景麟長勝、清景麟美學、清景麟夢公園及嘉義清景麟嘉科等6個建案，國慶日分別在接待中心舉辦「感恩加碼再回饋」抽獎活動，其中「研森」邀藝人楊千霈擔任一日店長。「清景麟美學」邀歌手郭靜演唱；「清景麟長勝」與「嘉科」安排音樂演出與美食，與國家的生日同歡。

清景麟表示，今年7月起跑的「億元成家計畫」，推出「購屋簽約金清景麟幫您付」計畫，助首購族輕鬆成家，還可參與每月兩次的「好友分享同樂會」，包括 Open將嘉年華、蘋果劇團兒童劇、懷舊市集等多元體驗，有已購客帶回Gogoro、電子衣櫥、Dyson吹風機等精美禮品。

今天各建案在國慶舉辦億元成家計畫抽獎活動，備有價值數十萬元的家電、3C禮品，有熱門的iPhone 15手機、PS5遊戲機、Dyson吸塵器 、掃地機器人、Apple Watch等，首將為市價159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車，經律師見證，共有6位幸運兒獲得電動汽車大獎。

一名中獎者很高興晉階有房有車一族，很期待交屋後，電動車能直接停進充電樁電動車位。

清景麟億元成家計畫國慶同步在六個建案接待中心舉辦感恩回饋抽獎活動，人潮爆滿。記者王昭月／翻攝
清景麟億元成家計畫國慶同步在六個建案接待中心舉辦感恩回饋抽獎活動，人潮爆滿。記者王昭月／翻攝

國慶 電動汽車 嘉義

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