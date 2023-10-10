聽新聞
test
0:00 / 0:00
夠誠意！清景麟「億元成家計畫」國慶送出6輛百萬電動車
高雄起家的「清景麟建築團隊」，一路北上開拓事業版圖，旗下高雄、台南及嘉義等6個指定建案於今年7月推出為期3個月的「億元成家計畫」，今在國慶日舉辦感恩回饋大抽獎，共送出6台百萬電動汽車。
高雄清景麟國家公園、台南研森、清景麟長勝、清景麟美學、清景麟夢公園及嘉義清景麟嘉科等6個建案，國慶日分別在接待中心舉辦「感恩加碼再回饋」抽獎活動，其中「研森」邀藝人楊千霈擔任一日店長。「清景麟美學」邀歌手郭靜演唱；「清景麟長勝」與「嘉科」安排音樂演出與美食，與國家的生日同歡。
清景麟表示，今年7月起跑的「億元成家計畫」，推出「購屋簽約金清景麟幫您付」計畫，助首購族輕鬆成家，還可參與每月兩次的「好友分享同樂會」，包括 Open將嘉年華、蘋果劇團兒童劇、懷舊市集等多元體驗，有已購客帶回Gogoro、電子衣櫥、Dyson吹風機等精美禮品。
今天各建案在國慶舉辦億元成家計畫抽獎活動，備有價值數十萬元的家電、3C禮品，有熱門的iPhone 15手機、PS5遊戲機、Dyson吸塵器 、掃地機器人、Apple Watch等，首將為市價159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車，經律師見證，共有6位幸運兒獲得電動汽車大獎。
一名中獎者很高興晉階有房有車一族，很期待交屋後，電動車能直接停進充電樁電動車位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言