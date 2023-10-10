夠誠意！清景麟「億元成家計畫」國慶送出6輛百萬電動車

高雄起家的「清景麟建築團隊」，一路北上開拓事業版圖，旗下高雄、台南及嘉義等6個指定建案於今年7月推出為期3個月的「億元成家計畫」，今在國慶日舉辦感恩回饋大抽獎，共送出6台百萬電動汽車。

高雄清景麟國家公園、台南研森、清景麟長勝、清景麟美學、清景麟夢公園及嘉義清景麟嘉科等6個建案，國慶日分別在接待中心舉辦「感恩加碼再回饋」抽獎活動，其中「研森」邀藝人楊千霈擔任一日店長。「清景麟美學」邀歌手郭靜演唱；「清景麟長勝」與「嘉科」安排音樂演出與美食，與國家的生日同歡。

清景麟表示，今年7月起跑的「億元成家計畫」，推出「購屋簽約金清景麟幫您付」計畫，助首購族輕鬆成家，還可參與每月兩次的「好友分享同樂會」，包括 Open將嘉年華、蘋果劇團兒童劇、懷舊市集等多元體驗，有已購客帶回Gogoro、電子衣櫥、Dyson吹風機等精美禮品。

今天各建案在國慶舉辦億元成家計畫抽獎活動，備有價值數十萬元的家電、3C禮品，有熱門的iPhone 15手機、PS5遊戲機、Dyson吸塵器 、掃地機器人、Apple Watch等，首將為市價159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車，經律師見證，共有6位幸運兒獲得電動汽車大獎。