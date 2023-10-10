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屏東社宅「瑞屏安居」地基現砂湧 周邊住宅也地裂明進場灌漿

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣首座社宅「瑞屏安居」地基8日砂湧，周邊住宅驚見地裂，營造商連日灌漿、水防堵。本報資料照
屏東縣首座社宅「瑞屏安居」地基8日砂湧，周邊住宅驚見地裂，營造商連日灌漿、水防堵。本報資料照

屏東首座社宅「瑞屏安居」去年9月動工，花費逾20億元，共529戶，預計3年後完工，目前施工進度1成多，未料地基工程受近日豪雨影響，8日挖掘時驚見砂湧，鄰近居民也反應地面出現裂縫，施工單位為防止周遭住戶地基遭掏空，同日灌漿阻擋，9日再灌水平衡壓力，今觀察已再無漏砂，明將進場施作地質改良灌漿作業，持續提高觀測頻率，維護民眾安全。

國土署南工分署主任黃吉修表示，近日大雨造成地下水壓力增高，8日早班人員發現工地地基有漏砂狀況，為防止鄰近住宅地基遭掏空，同日聯繫水泥預拌廠做灌漿阻隔到深夜，「噪音擾民深感抱歉」，9日觀測到水泥擋土樁仍有砂湧現象，再以灌水方式平衡兩側壓力，目前全區停工，同時提高觀測頻率，明天會進場做地質改良灌漿作業，「確實補起來才會復工。」

對於鄰近民眾住家磁磚毀損、車庫地面破裂等情形，黃吉修說，有派專業技師到場評估，周邊住宅結構安全無虞，施工廠商也提供有疑慮的民眾出外住宿費用，並承諾全額負擔後續裝修經費。

立委鍾佳濱也獲陳情今赴工地了解，他表示，屏東瑞光里社會住宅地基工程出狀況，假期停工期間發現抽出來的水含砂量較高，剛好碰上營造商跟住都中心開會研討安全監控等相關問題，營造商明會做徹底檢查及擬定應變做法，並採取嚴密監控。

「瑞屏安居」是屏東縣內第一處啟動興建的社會住宅，座落於屏東市瑞光里歸來派出所旁，鄰近賣場、學區，交通便捷、生活機能完善，規畫店鋪及托嬰中心，健全周邊社區生活機能，建案預計2026年5月中旬完工，目前施工進度1成多。

屏東縣首座社宅「瑞屏安居」地基8日砂湧，立委鍾佳濱獲陳情今赴工地了解，指營造商明會做徹底檢查及擬定應變做法，並採取嚴密監控。圖／取自立委鍾佳濱臉書粉絲專頁
屏東縣首座社宅「瑞屏安居」地基8日砂湧，立委鍾佳濱獲陳情今赴工地了解，指營造商明會做徹底檢查及擬定應變做法，並採取嚴密監控。圖／取自立委鍾佳濱臉書粉絲專頁

屏東縣 監控 社會住宅

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