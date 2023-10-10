屏東婦奔波求子多年 國慶日如願當上雙寶媽

今是國慶日，來自屏東的王女士今在高雄產下一對雙胞胎女嬰，為她接生的不孕專科醫師郭鴻璋表示，王女士求子之路非常艱辛，歷經多年不孕，此次經試管嬰兒療程，在近40歲高齡，總算如願得到一對女兒。

郭鴻璋表示，王女士婚後多年，都沒有小孩，曾在他院做過人工生殖治療，始終未能懷孕，後從屏東到他的診所求醫，經試管嬰兒療程，屏東、高雄奔波之苦，總算在懷孕37周今天，產下一對雙胞胎女嬰，「國慶家慶同時慶。」

郭鴻璋說，他常告訴懷多胞胎孕婦，「妳多撐一個禮拜，寶寶就在新生兒加護病房少住一個禮拜」，王女士謹記他的叮嚀，懷孕最後階段，盡可能少動安胎，讓女兒們足月生產，體重各有2450公克與2220公克，健康可愛。