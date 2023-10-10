用彩稻擦亮屏東「米倉」招牌 南州超萌彩稻田未演先轟動

屏東縣政府8年前在有屏東「米倉」之稱的南州鄉舉辦彩稻藝術節，運用不同品種稻穗，巧妙構築通訊軟體Line熊大與兔兔的3D圖案，掀起彩稻藝術旋風，之後移到屏東熱帶博覽會場；南州鄉長劉美吟今年再請林清源於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻田也挺過小犬颱風侵襲，14、15日活動登場前，已吸引民眾前往先睹為快。

縣府2015年前於南州鄉慈惠醫專旁農田，由神農獎得主的林清源團隊，以彩色稻穗種出Line熊大與兔兔的3D圖案，熊大、兔兔等角色彷彿在屏東田野平原上奔跑，栩栩如生，讓人驚艷，外地民眾都慕名而來，掀起彩稻藝術旋風；南州鄉公所今年再林清源團隊與設計師莊炎能合作，以海底世界為主題，「相約稻南州」原訂國慶連假登場，因小犬颱風來襲延後一周。

8年後再為南州彩稻田操刀的林清源，也是近年屏東熱博高人氣彩繪稻田的幕後重要功臣，他說，稻田彩繪要懂稻田特性、插秧技術，還要下田定座標、指揮插秧，才能準確長出圖案；稻種由霧峰台中農試所提供，以黑、黃、綠、白4種顏色的秧苗作搭配，團隊55天前種下的秧苗，圖案已成形，一度擔心會受颱風暴風雨摧殘，還好南州鄉風雨不大，秧苗不高，稍加整理即可。