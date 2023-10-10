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用彩稻擦亮屏東「米倉」招牌 南州超萌彩稻田未演先轟動

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣南州鄉長劉美吟今年請林清源團隊於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻田挺過小犬颱風侵襲，定14、15日登場。圖／南州鄉公所提供
屏東縣南州鄉長劉美吟今年請林清源團隊於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻田挺過小犬颱風侵襲，定14、15日登場。圖／南州鄉公所提供

屏東縣政府8年前在有屏東「米倉」之稱的南州鄉舉辦彩稻藝術節，運用不同品種稻穗，巧妙構築通訊軟體Line熊大與兔兔的3D圖案，掀起彩稻藝術旋風，之後移到屏東熱帶博覽會場；南州鄉長劉美吟今年再請林清源於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻田也挺過小犬颱風侵襲，14、15日活動登場前，已吸引民眾前往先睹為快。

縣府2015年前於南州鄉慈惠醫專旁農田，由神農獎得主的林清源團隊，以彩色稻穗種出Line熊大與兔兔的3D圖案，熊大、兔兔等角色彷彿在屏東田野平原上奔跑，栩栩如生，讓人驚艷，外地民眾都慕名而來，掀起彩稻藝術旋風；南州鄉公所今年再林清源團隊與設計師莊炎能合作，以海底世界為主題，「相約稻南州」原訂國慶連假登場，因小犬颱風來襲延後一周。

8年後再為南州彩稻田操刀的林清源，也是近年屏東熱博高人氣彩繪稻田的幕後重要功臣，他說，稻田彩繪要懂稻田特性、插秧技術，還要下田定座標、指揮插秧，才能準確長出圖案；稻種由霧峰台中農試所提供，以黑、黃、綠、白4種顏色的秧苗作搭配，團隊55天前種下的秧苗，圖案已成形，一度擔心會受颱風暴風雨摧殘，還好南州鄉風雨不大，秧苗不高，稍加整理即可。

「小犬過境，讓人捏了把冷汗，還好影響輕微！」鄉長劉美吟說，透過彎腰插秧、流汗播種過程，讓民眾了解盤中飧得來不易，傳達珍惜食物、感謝農民揮汗耕作的教育意義，同時藉由農業觀光擦亮南州鄉「米倉」招牌，提高能見度，在南州運動公園東側農地的彩稻藝術田已成形，從高處俯瞰美不勝收，連假期間已有民眾前往先睹為快，14日上午開幕並有彩稻插秧體驗趣、寫生比賽活動和市集，圖案會延續到11月底收割前。

屏東縣南州鄉長劉美吟今年請林清源團隊於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻田挺過小犬颱風侵襲，定14、15日登場。圖／南州鄉公所提供
屏東縣南州鄉長劉美吟今年請林清源團隊於南州運動公園旁農田構築「海底世界」圖案，彩稻田挺過小犬颱風侵襲，定14、15日登場。圖／南州鄉公所提供

屏東縣政府 小犬颱風 團隊

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