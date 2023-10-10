快訊

影／高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

秋冬氣溫下降心血管疾病風險高 醫曝五大養「心」秘訣

有新款？iOS 17.1代碼中藏玄機 Apple Pencil 3有望支援Type-C

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「正勤君毅社區」舉辦升旗典禮，94歲成老先生坐輪椅來參加，向國旗行禮致敬。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」舉辦升旗典禮，94歲成老先生坐輪椅來參加，向國旗行禮致敬。記者徐如宜／攝影

「中華民國萬歲！中華民國生日快樂！」高雄市政府今年未辦國慶升旗典禮，眷村改建的「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，4、5百民眾主動來參加。94歲成老先生也在家人的陪伴下，坐輪椅來參加升旗典禮，還中氣十足唱了抗戰歌曲，感慨當年一起保家衛國的同袍幾乎都不在了，希望中華民國永遠存在。

「市府沒辦、我們來辦！」忠誠里長吳安美、忠純里長艾台民與國民黨立委參選人李明璇，昨天才決定要辦一場升旗，立即動員籌畫，民眾也很支持，一大清早正勤君毅社區就湧入許多民眾。前鎮區這裡原是聯勤第六十兵工廠附近，當時軍方為安頓近萬名的員工及眷屬設了眷村，後來改建大樓建築群。

今天白髮蒼蒼的長輩大聲唱著國歌、國旗歌，看著國旗冉冉升起，站著筆直。住在社區第16棟的85歲於女士，扶著助行器來參加升旗，她說一定要來，升旗是很有意義的活動。住在眷村社區外的歐陽先生則是聽說這裡有升旗，也是早早來參加。

李明璇說，國民黨執政縣市今年國慶同步辦升旗，原本自己計畫製作「國旗歌」MV就好，能讓更多人感受國慶氛圍，不過看到這麼多縣市都有國慶活動，高雄怎能錯過？前幾天來君毅社區時，一位阿姨很生氣的表示，自己4歲的孫女回家竟然反映幼稚園老師說「國慶就是要慶祝台灣國的生日！」她了聽很生氣。下一代會不會就不知道什麼是中華民國了？

國民黨高雄市黨部副主委童燕珍說，過民議會國民黨過半時，曾要求市政府國慶要在整個滿街都要掛滿中華民國的國旗，市議會、博愛路都旗海飄揚，現在則沒有了，到處充滿不安，讓人很感慨。

高雄市「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，許多民眾主動來參加。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，許多民眾主動來參加。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，許多民眾主動來參加。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，許多民眾主動來參加。記者徐如宜／攝影
立委參選人李明璇與里長一起舉辦高雄市「正勤君毅社區」升旗典禮。記者徐如宜／攝影
立委參選人李明璇與里長一起舉辦高雄市「正勤君毅社區」升旗典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，許多民眾主動來參加。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，許多民眾主動來參加。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」舉辦升旗典禮，民眾向國旗行禮致敬。記者徐如宜／攝影
高雄市「正勤君毅社區」舉辦升旗典禮，民眾向國旗行禮致敬。記者徐如宜／攝影

國慶 國旗 李明璇 2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

延伸閱讀

駐菲代表處賀國慶 800人齊聚祝中華民國生日快樂

國慶來點特別的 彰化田中首度辦露營夜宿 明天一起升旗健行

奔向海拔3536公尺南湖北山 頂峰升旗祝國慶

影／侯友宜批民進黨讓中華民國消退 要賴清德說反台獨

相關新聞

國慶連假 駁二市集租金漲…攤商喊難賺錢

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創業者擺攤，早期手作市集日租500元，近年持續漲價，國慶連假「嬉啤派對」日租漲...

影／高雄民間辦升旗 94歲翁高唱抗戰歌 願中華民國永遠存在

「中華民國萬歲！中華民國生日快樂！」高雄市政府今年未辦國慶升旗典禮，眷村改建的「正勤君毅社區」今天早上7點舉辦升旗典禮，...

南十字最亮的星 命名星雲大師

國際佛光會澳洲雪梨協會日前在南十字星座中找到1顆最亮、未命名星星，向國際太空登記處註冊名為「星雲大師」，並獲官方登記認證...

2023烈嶼鄉芋頭季今登場 挖芋體驗、市集樣樣來

2023烈嶼鄉芋頭季今登場，現場不僅有挖芋體驗、親子搓芋圓，還有農夫市集、遊園會等活動。國慶日當天還有摸彩送好禮。烈嶼鄉...

打狗祭最終日 今晚5大舞台27組樂團歌手要嗨爆高雄

TTXC台灣文化科技大會在高雄盛大揭幕，音樂類核心活動2023 Takao Rock打狗祭，今晚邀27組樂團與歌手輪番登...

影／客家大使「雨馬」國慶現蹤國境之南 逾千人湧入會場看戲

客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。