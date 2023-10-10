聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假 駁二市集租金漲…攤商喊難賺錢

聯合報／ 記者徐如宜王昭月／高雄報導
高雄駁二藝術特區市集因國慶連假漲租，青年攤商大呼吃不消，文化局指主題市集成本不同，租金也不一樣。記者徐如宜／攝影
高雄駁二藝術特區市集因國慶連假漲租，青年攤商大呼吃不消，文化局指主題市集成本不同，租金也不一樣。記者徐如宜／攝影

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創業者擺攤，早期手作市集日租500元，近年持續漲價，國慶連假「嬉啤派對」日租漲至4500元，年輕人抱怨「賺不到錢」，質疑高租金嚇跑文創業者，忘記藝術市集創立初衷；議員呼籲徵詢攤商意見改善、營造三贏；文化局說明，國慶連假主題活動行銷成本高，攤位費亦有差異，報名表單都有標明。

「租金漲價、消費力不如預期」嬉啤派隊李姓攤商抱怨，去年日租2000元，今年漲價連租4天、日租約2500元，若租單日要3000元，但營業額比去年少2成，且攤位動線設計不佳。

陳姓攤商反映，酒精飲品攤位租金太貴了，日租4500元，忙碌10小時，扣除成本、工讀生費用等同做白工，中秋擺攤日租1200已不賺錢，沒想到國慶連假大漲，雖遊客較多，但消費力不足，高租金只會嚇跑年輕創業者。KAIWEI手作攤業者王凱薇說，手作攤日租800到1000元，比飲食或啤酒攤低，相較台北租金較便宜、空間也大。手工藝品單價、利潤不高，仍建議調降租金。

市議員黃柏霖說，租金少、收益大對文創、手作業者才有助益，但宣傳、展場布置仍需成本，若沒人來，租金再低也無用，創造營運效益與價值，攤商才願意響應活動，建議市府徵詢攤商意見加以改善，營造攤商、消費者與文化局三贏。

高雄文化局表示，駁二藝術特區周末假日規畫市集與主題活動，一般周末市集由承辦商策辦，攤位費由廠商按市場機制行情自行洽收，手作市集日租約800元，但「嬉啤派對」引入啤酒商，成本不同以往。連假策辦主題活動，招募手作及攤車業者進駐，會場布置、節目規畫、活動行銷投入成本非一般市集可比，攤位租金都已在報名表單中標明。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

連假 文化局 國慶

延伸閱讀

國慶來點特別的 彰化田中首度辦露營夜宿 明天一起升旗健行

新店裕隆城加車增班祭抽獎 連假2天接駁破萬人

曾文水庫國慶報喜！陣陣強降雨重登滿水位 明年不怕缺水

影／國慶連假 台中漁民再度海上抗議爭取漁場權益

相關新聞

國慶連假 駁二市集租金漲…攤商喊難賺錢

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創業者擺攤，早期手作市集日租500元，近年持續漲價，國慶連假「嬉啤派對」日租漲...

南十字最亮的星 命名星雲大師

國際佛光會澳洲雪梨協會日前在南十字星座中找到1顆最亮、未命名星星，向國際太空登記處註冊名為「星雲大師」，並獲官方登記認證...

2023烈嶼鄉芋頭季今登場 挖芋體驗、市集樣樣來

2023烈嶼鄉芋頭季今登場，現場不僅有挖芋體驗、親子搓芋圓，還有農夫市集、遊園會等活動。國慶日當天還有摸彩送好禮。烈嶼鄉...

打狗祭最終日 今晚5大舞台27組樂團歌手要嗨爆高雄

TTXC台灣文化科技大會在高雄盛大揭幕，音樂類核心活動2023 Takao Rock打狗祭，今晚邀27組樂團與歌手輪番登...

影／客家大使「雨馬」國慶現蹤國境之南 逾千人湧入會場看戲

客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開...

翡翠騎士深夜完成逛台灣7-11心願 高鐵左營站快閃演出

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部昨天在高雄進行全台首演，7日晚間還到高雄7-11超商，採買不少零食、泡麵，滿足心願；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。