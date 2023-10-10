國慶連假 駁二市集租金漲…攤商喊難賺錢

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創業者擺攤，早期手作市集日租500元，近年持續漲價，國慶連假「嬉啤派對」日租漲至4500元，年輕人抱怨「賺不到錢」，質疑高租金嚇跑文創業者，忘記藝術市集創立初衷；議員呼籲徵詢攤商意見改善、營造三贏；文化局說明，國慶連假主題活動行銷成本高，攤位費亦有差異，報名表單都有標明。

「租金漲價、消費力不如預期」嬉啤派隊李姓攤商抱怨，去年日租2000元，今年漲價連租4天、日租約2500元，若租單日要3000元，但營業額比去年少2成，且攤位動線設計不佳。

陳姓攤商反映，酒精飲品攤位租金太貴了，日租4500元，忙碌10小時，扣除成本、工讀生費用等同做白工，中秋擺攤日租1200已不賺錢，沒想到國慶連假大漲，雖遊客較多，但消費力不足，高租金只會嚇跑年輕創業者。KAIWEI手作攤業者王凱薇說，手作攤日租800到1000元，比飲食或啤酒攤低，相較台北租金較便宜、空間也大。手工藝品單價、利潤不高，仍建議調降租金。

市議員黃柏霖說，租金少、收益大對文創、手作業者才有助益，但宣傳、展場布置仍需成本，若沒人來，租金再低也無用，創造營運效益與價值，攤商才願意響應活動，建議市府徵詢攤商意見加以改善，營造攤商、消費者與文化局三贏。

高雄文化局表示，駁二藝術特區周末假日規畫市集與主題活動，一般周末市集由承辦商策辦，攤位費由廠商按市場機制行情自行洽收，手作市集日租約800元，但「嬉啤派對」引入啤酒商，成本不同以往。連假策辦主題活動，招募手作及攤車業者進駐，會場布置、節目規畫、活動行銷投入成本非一般市集可比，攤位租金都已在報名表單中標明。

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