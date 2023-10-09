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2023烈嶼鄉芋頭季今登場 挖芋體驗、市集樣樣來

聯合報／ 記者劉懿萱蔡家蓁／新北即時報導
2023烈嶼鄉芋頭季今登場。記者蔡家蓁／攝影
2023烈嶼鄉芋頭季今登場。記者蔡家蓁／攝影

2023烈嶼鄉芋頭季今登場，現場不僅有挖芋體驗、親子搓芋圓，還有農夫市集、遊園會等活動。國慶日當天還有摸彩送好禮。烈嶼鄉長洪若珊說，芋頭季已邁入第21年，芋頭經濟價值越來約高，很開心看到農民付出獲得回報，讓烈嶼的農業和觀光產業向前邁進。

烈嶼鄉芋頭季今上午在東林複合式運動場舉行，由鄉長洪若珊主持，包括副縣長李文良、副議長歐陽儀雄、議員洪成發、烈嶼鄉代表會主席林長耕、各同鄉會理事長及各鄉鎮長與代表等出席。活動有挖芋體驗、親子搓芋圓，以及農夫市集、遊園會、國軍裝備展示等活動。

洪若珊表示，芋頭季活動入選觀光署全國級活動，對於他們來說是一種肯定及鼓勵。芋頭季秉持推廣地方農業的初衷，結合觀光活動導入旅遊經濟，盼透過芋頭季活動讓烈嶼農業及觀光同步成長，活絡地區經濟發展，今年已邁入第21屆，很開心看到農民辛勤的付出有了回報。我

洪若珊指出，烈嶼是一個美麗的小島，也是一個有溫度的小島，一年四季從早到晚，都有不同的風貌，是一個很適合慢遊、充電的地方，因此芋頭季也規畫至11月底，獎助遊客來烈嶼鄉消費，滿額贈芋頭季文創紀念酒、酒杯組、風雞/芋頭文創馬克杯及芋頭寶寶隨身碟等禮物。

此外，鄉公所舉辦優質芋頭評鑑比賽，今年第一名的「優質芋頭」為張金造所種出，重達5.13公斤，芋頭評鑑比賽前三名和優選的芋頭都陳列在現場展示區，碩大的芋頭也很吸睛。

烈嶼鄉公所舉辦優質芋頭評鑑比賽，今年第一名的「優質芋頭」為張金造所種出。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉公所舉辦優質芋頭評鑑比賽，今年第一名的「優質芋頭」為張金造所種出。記者蔡家蓁／攝影
2023烈嶼鄉芋頭季今登場，現場不僅有挖芋體驗、親子搓芋圓，還有農夫市集、遊園會等活動。記者蔡家蓁／攝影
2023烈嶼鄉芋頭季今登場，現場不僅有挖芋體驗、親子搓芋圓，還有農夫市集、遊園會等活動。記者蔡家蓁／攝影

芋頭 親子

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