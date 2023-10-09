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打狗祭最終日 今晚5大舞台27組樂團歌手要嗨爆高雄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁在海風舞台欣賞金曲最佳樂團血肉果汁機演出。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄市長陳其邁在海風舞台欣賞金曲最佳樂團血肉果汁機演出。圖／高雄流行音樂中心提供

TTXC台灣文化科技大會在高雄盛大揭幕，音樂類核心活動2023 Takao Rock打狗祭，今晚邀27組樂團與歌手輪番登台，要讓歌迷嗨爆。今年高流場域周邊因辦嬉啤派對，邀翡翠騎士演出，門票銷售更優於去年，周邊商品買氣也旺，背心、白T開賣1小時完售。多位高雄出身的歌手包括LEO王，洪佩瑜等都返鄉為高雄而唱。

高雄流行音樂中心表示，打狗祭今天在海風、海音、大庫、小庫及珊瑚5座舞台、共有27組多元風格演出，其中珊瑚舞台免費欣賞，歌迷應把握最後一天的欣賞機會。

文化部長史哲表示，TAKAO ROCK是高雄自創的海灣音樂祭，在國慶連假盛大展開，文化部不僅支持台灣原創、更鼓勵國際交流，今年即看到許多海外樂迷來高雄同享音樂的美好，期許台灣原創音樂能有更多平台向世界發聲。

高雄市長陳其邁8日晚間也在文化局長王文翠、高流執行長丁度嵐陪同下到打狗祭體驗，他先在音浪塔前的打狗祭精神堡壘及大型視覺玻貼打卡拍照，隨後到海風舞台欣賞金曲最佳樂團「血肉果汁機」演出，沿途與歌迷熱烈互動、自拍，最後在音浪堤岸欣賞愛河灣「連續體」燈光展演。

陳其邁說，台灣的自由土壤加上高雄長電影節、打狗祭、DigiWave等活動與產業的積累，構成這次TTXC文化科技大會。集結文化和科技精華呈現，只在高雄才有。

昨天打狗祭於下午2時準時在海風、大庫舞台開演，分別由出身高雄的孩子王樂團及金曲歌王Leo王演出， 開演前1小時，場外就有粉絲排隊等候看Leo王演出。海音舞台則由高雄代表性樂團大象體操打頭陣，海音館1搖滾區及2樓座位區幾乎爆滿。出身高雄、金曲獎最佳新人洪佩瑜指能回高雄家鄉演出，超級興奮。

阿爆首度參與打狗祭演出，8日晚間在海音舞台壓軸登場。圖／高雄流行音樂中心提供
阿爆首度參與打狗祭演出，8日晚間在海音舞台壓軸登場。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄出身的金曲歌王Leo王在大庫舞台演出。圖／高雄流行音樂中心提供
高雄出身的金曲歌王Leo王在大庫舞台演出。圖／高雄流行音樂中心提供
歌迷在打狗祭海音舞台前入口開心合影。圖／高雄流行音樂中心提供
歌迷在打狗祭海音舞台前入口開心合影。圖／高雄流行音樂中心提供

舞台 樂團 陳其邁

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