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影／客家大使「雨馬」國慶現蹤國境之南 逾千人湧入會場看戲

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「雨馬」國慶連假現蹤屏東，行走時，眼睛開闔，張嘴噴氣，引起現場孩子驚呼連連。記者張已亷／攝影
「雨馬」國慶連假現蹤屏東，行走時，眼睛開闔，張嘴噴氣，引起現場孩子驚呼連連。記者張已亷／攝影

客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場；縣長周春米說，「雨馬」高10公尺、重7公噸，「入場十分震撼」，邀請縣內8鄉鎮客家庄、22所學校及客語生活學校師生來觀賞，讓孩子看見不一樣的客家文化

周春米表示，「屏東終於迎來客家文化大戲」，縣內客家人口占2成，很高興能和客委會共同主辦此次演出，促成身披客家元素，又是全台最吸睛的大型藝術行動裝置「雨馬」到屏東，讓大人、小孩歡度國慶連假。

客委會副主委周江杰表示，「雨馬」體型龐大，尋覓很久才找到潮州這個絕佳場所，此次演出將新舊客家意涵融冶成創新意象，以潤物細無聲的方式，向孩子們傳遞客家精神，是新一代的、最巨大、最重量級的客家文化大使。

劇團藝術監督李遠表示，看著「雨馬」到各地巡演讓大小朋友認識客家，盼透過演出中「雨馬」披著幸福彩虹的身姿，帶給世界活力與希望，「讓勇敢、堅強、溫柔常在你我的心中。」

「雨馬」自2021年台北誕生，目前已至台北、桃園、新竹、苗栗、台中、高雄等6縣市戶外展演，累積80多萬大小觀眾，牠以客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，及客家阿婆兒時零嘴「餘甘子」為設計，加上象徵祝福與希望的彩虹色馬鬃與尾巴，行走時，眼睛開闔，張嘴噴氣，引起現場孩子驚呼連連。

此次到國境之南屏東演出，結合歌舞、特技、LED特效，豐富的視覺體驗，逾千人湧入會場看戲。現場參與民眾說，「花族公主真的好漂亮」，以前不知道如何跟小朋友介紹客家文化，「雨馬」將客家文化以多元展現方式呈現，讓孩子透過看戲就能耳濡目染。

客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影
客家委員會與紙風車劇團聯手打造全台最大型藝術行動裝置「雨馬」，於國慶連假現蹤屏東，為地方打造專屬劇碼，今、明2天於潮州展開8場演出，每場30分鐘，免費入場。記者張已亷／攝影

客家文化 屏東

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