翡翠騎士表演帶動打狗祭銷售 周邊商品買氣旺

2023 Takao Rock打狗祭昨天登場，5座舞台共27組樂團與歌手輪番登台。高雄流行音樂中心表示，今年打狗祭適逢嬉啤派對及翡翠騎士前進大港等活動，帶動整體門票銷售優於去年。

高流透過新聞稿表示，今年高流周邊多場精彩活動，連帶打狗祭周邊商品買氣旺，背心、白T等首批現貨開賣1小時完售。

文化部長史哲表示，TAKAO ROCK這個由高雄自創的海灣音樂祭，今年文化部也大力支持台灣原創、更鼓勵國際交流重新啟動，看到現場許多來自海外樂迷來到高雄港灣，一同享受音樂的美好，期許台灣原創音樂能有更多平台向世界發聲。

高雄市長陳其邁昨晚抽空走訪、體驗打狗祭會場，他先在音浪塔前打狗祭精神堡壘及大型視覺玻貼打卡點拍照，隨後步行到一旁的海風舞台欣賞金曲最佳樂團血肉果汁機演出，最後在音浪堤岸欣賞對岸鯨魚堤岸的愛河灣「連續體」燈光展演。

陳其邁說，台灣的自由土壤，加上高雄長期以來包括電影節、打狗祭、DigiWave等活動與產業的積累，構成了這次的TTXC文化科技大會。集結文化和科技的精華，是只在高雄才有的盛會。

高流表示，今天的海風、海音、大庫、小庫及珊瑚等5座舞台、還有27組多元風格演出，其中珊瑚舞台是免費欣賞；高流場域也有市集美食與贊助商活動，歡迎所有歌迷把握最後一天機會，欣賞精彩的音樂演出。

高流指出，今年打狗祭天氣佳，現場也看到不少推著嬰兒車的熱血搖滾爸媽。有樂迷說，自己本來就喜歡音樂祭，就算為人父母，還是要帶小孩一起來聽音樂祭，為讓孩子安全享受音樂，他們做好萬全準備讓嬰兒戴上專用抗噪耳罩。

打狗祭小怪獸周邊商品昨天上午首度現場開賣，其中熱銷的「嗨！打狗疊疊樂」背心及「搖滾吧！TAKAO ROCK」白T，首批現貨在1小時內完售。高流表示，所有品項都還有限量庫存，昨未搶到的歌迷請把握機會。