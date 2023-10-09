快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

翡翠騎士表演帶動打狗祭銷售 周邊商品買氣旺

中央社／ 高雄9日電

2023 Takao Rock打狗祭昨天登場，5座舞台共27組樂團與歌手輪番登台。高雄流行音樂中心表示，今年打狗祭適逢嬉啤派對及翡翠騎士前進大港等活動，帶動整體門票銷售優於去年。

高流透過新聞稿表示，今年高流周邊多場精彩活動，連帶打狗祭周邊商品買氣旺，背心、白T等首批現貨開賣1小時完售。

文化部長史哲表示，TAKAO ROCK這個由高雄自創的海灣音樂祭，今年文化部也大力支持台灣原創、更鼓勵國際交流重新啟動，看到現場許多來自海外樂迷來到高雄港灣，一同享受音樂的美好，期許台灣原創音樂能有更多平台向世界發聲。

高雄市長陳其邁昨晚抽空走訪、體驗打狗祭會場，他先在音浪塔前打狗祭精神堡壘及大型視覺玻貼打卡點拍照，隨後步行到一旁的海風舞台欣賞金曲最佳樂團血肉果汁機演出，最後在音浪堤岸欣賞對岸鯨魚堤岸的愛河灣「連續體」燈光展演。

陳其邁說，台灣的自由土壤，加上高雄長期以來包括電影節、打狗祭、DigiWave等活動與產業的積累，構成了這次的TTXC文化科技大會。集結文化和科技的精華，是只在高雄才有的盛會。

高流表示，今天的海風、海音、大庫、小庫及珊瑚等5座舞台、還有27組多元風格演出，其中珊瑚舞台是免費欣賞；高流場域也有市集美食與贊助商活動，歡迎所有歌迷把握最後一天機會，欣賞精彩的音樂演出。

高流指出，今年打狗祭天氣佳，現場也看到不少推著嬰兒車的熱血搖滾爸媽。有樂迷說，自己本來就喜歡音樂祭，就算為人父母，還是要帶小孩一起來聽音樂祭，為讓孩子安全享受音樂，他們做好萬全準備讓嬰兒戴上專用抗噪耳罩。

打狗祭小怪獸周邊商品昨天上午首度現場開賣，其中熱銷的「嗨！打狗疊疊樂」背心及「搖滾吧！TAKAO ROCK」白T，首批現貨在1小時內完售。高流表示，所有品項都還有限量庫存，昨未搶到的歌迷請把握機會。

舞台 陳其邁 文化部

延伸閱讀

小犬逼近…陳其邁宣布今晚6時起停班停課 前鎮居民抱怨：都已下班

高雄列小犬颱風警戒區 4日正常上班上課

Lin bay好油大鬧劇！高閔琳被冒名喊委屈 陳其邁籲查明

高雄競爭力從六都最末到第一 陳其邁拚數位淨零雙軸轉型

相關新聞

駁二市集租金漲近9倍？ 青年攤商抱怨四起

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創工作者及小額商家擺攤，早期每天每攤租金收500元，近年持續漲價，本周國慶連假...

翡翠騎士深夜完成逛台灣7-11心願 高鐵左營站快閃演出

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部昨天在高雄進行全台首演，7日晚間還到高雄7-11超商，採買不少零食、泡麵，滿足心願；...

高市府不辦國慶升旗啟疑竇？ 民政局指從未硬性規定要辦

國慶連假，高雄市政府邀請日本「翡翠騎士」前來高雄交流演出，炒熱氣氛，話題不斷，但明天國慶日當天府方並未辦升旗典禮，外界質...

高雄萬聖節力邀民眾「變裝騎單車」 封街舉辦千人派對

萬聖節將至，高雄市22日將於鼓山區各地舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著特殊造型騎車遊覽市景，路線包含輕軌哈瑪星站、天空...

屏縣聯手台積電提「千分之4的美麗」 獲2023總統盃黑客松卓越團隊獎

屏縣府環保局與台積電首度攜手合作，於2023總統盃黑客松提出「千分之4的美麗，廢廢轉型，淨零最行」方案，從154隊參賽隊...

急急如律令要求噴藥防登革熱 她拋下驟逝愛貓衛局卻說不噴了

高雄登革熱疫情持續升溫，卻有一名女網友上網PO文，指本月5日，她的寵物貓命危，衛生所人員狂致電指其家人疑似確診，要到家中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。