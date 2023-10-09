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翡翠騎士深夜完成逛台灣7-11心願 高鐵左營站快閃演出

中央社／ 高雄9日電
有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部受邀參加國慶演出，學生們7日晚間滿足想逛台灣7-11超商的心願，採買不少零食、泡麵。（高雄市政府提供）中央社
有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部受邀參加國慶演出，學生們7日晚間滿足想逛台灣7-11超商的心願，採買不少零食、泡麵。（高雄市政府提供）中央社

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部昨天在高雄進行全台首演，7日晚間還到高雄7-11超商，採買不少零食、泡麵，滿足心願；昨晚離開高雄前，在高鐵站進行小型快閃演出，讓旅客驚喜連連。

有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，受邀參加國慶演出，但在國慶演出前，8日先到高雄進行全台首演；學生們7日晚間抵達高雄，市府設宴舉辦歡迎派對，學生們也表達「想逛台灣7-11」的心願。

高雄市政府經發局長廖泰翔在臉書（Facebook）發文表示，在統一集團協助下，7日晚間完成同學們「佔領」7-11任務，還準備了讓同學都稱讚可愛的小禮物作為驚喜。

廖泰翔說，7-11超商現場的工作夥伴們不僅沒有被同學人群嚇到，就算語言不同，也是面帶笑容比手畫腳介紹台灣商品，比如熱賣的統一大布丁等；令人感動的是，現場主管與工作夥伴們還說，謝謝有這個機會，能一同為國民外交盡一份心力。

翡翠騎士昨天下午完成演出後，高市府8日晚間在高雄展覽館舉辦「應援派對」，市長陳其邁、市議會議長康裕成、中華文化總會秘書長李厚慶也出席應援派對與學生同樂。

陳其邁還準備限量手繪明信片、高雄熊娃娃及別針作為伴手禮，讓日本學生開心不已，應援派對上，印有翡翠騎士隊徽及彩帶高字樣的綠豆糕、翻糖餅乾，讓學生看了直呼「捨不得吃」，燕巢香檸芭樂、珍珠奶茶等飲品同樣大受歡迎。

8日晚間離開高雄前，翡翠騎士還以20人隊形，在高鐵左營站進行小型快閃演出，讓現場旅客驚呼連連，也為「翡翠騎士」展現的台日友好情誼，留下暖心一幕。

翡翠騎士 派對 7-11

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