點星巴克特大杯去冰不補奶長這樣 原PO討拍掀網炸鍋

高雄一名網友在星巴克消費，指明要特大杯、去冰、不補奶，咖啡到手後，容量少得可憐，問店員後得到證實「都是這樣沒錯」，讓該名網友驚呆，拍照後PO網討拍，結果掀起網友炸鍋討論，有經驗的網友指，「去冰、不加奶就是長這樣」。

有網友在臉書社團「高雄大小事」貼文描述自己在星巴克買咖啡的經驗，並貼上照片以資證明，原PO指，當下點了兩杯特大杯去冰、不補奶的咖啡，結果令他驚訝，指「原來星巴克特大杯去冰長這樣」，他詢問後，店員說都是這樣沒錯，原PO並強調，照片是現場拿到後就拍照的畫面。

貼文一出，引發正反網友論戰，有網友指原PO「自己的問題還一副想公審的感覺」、「不補奶真的就是這樣啊…」、「你拒絕補奶，店員就幫你補空氣，還有什麼不滿意？」、「我也都點拿鐵去冰不補奶，正常只有半杯的量，咖啡味超濃郁」。

但有網友點出疑問，「是不是剛好遇到新來的店員？買很多次星巴克說要去冰，都會幫我加牛奶加滿餒」、「去冰應該咖啡牛奶二擇一補滿才對」；但原PO回覆：「現場有問店員，只說就是這樣的量」。

另有網友點出關鍵處，「去冰加牛奶不用錢，但是加咖啡要加錢，版主如果有特別要求不加牛奶，那就是這樣的份量」；有網友直指，如果您有開口要求去冰不加奶的話，今天的份量就是正確的，重點在是否有提到「不加奶」不加奶這3個字，如果說，去冰補滿或是去冰加牛奶，那就是去冰後牛奶補到滿杯。

有網友提出過往經驗指，如果他點的是冰咖啡（本日精選黑咖啡）就是去冰黑咖啡補滿，不用加價沒錯，但不是在有奶的產品上面可以咖啡補滿，沒辦法的；要額外加濃縮都是必須付費。