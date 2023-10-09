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高雄萬聖節力邀民眾「變裝騎單車」 封街舉辦千人派對

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市22日將於鼓山區舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著造型服裝騎車遊覽市景，還會封街舉辦萬聖節變裝派對，和舉辦造型比賽。圖／高雄市觀光局提供
高雄市22日將於鼓山區舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著造型服裝騎車遊覽市景，還會封街舉辦萬聖節變裝派對，和舉辦造型比賽。圖／高雄市觀光局提供

萬聖節將至，高雄市22日將於鼓山區各地舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著特殊造型騎車遊覽市景，路線包含輕軌哈瑪星站、天空雲台、斜光橋、棧貳庫等地，當天下午於臨海三路會封街舉辦萬聖節變裝派對，現場還將舉辦造型比賽，穿著吸睛的參賽民眾將可獲得千元以上獎品。

高雄市觀光局表示，觀光局長期透過舉辦單車活動，帶民眾低碳旅遊，每場次有不同主題，今年度第一場在岡山辦理的活動，就結合當地百年傳統文化並加入兒童滑步車闖關活動；本月22日在鼓山區再辦活動，以萬聖節Cosplay為主題，邀民眾以搞怪創意造型騎單車，讓整個哈瑪星變成市民的時尚伸展台。

觀光局長高閔琳說，此次單車活動路線包括「新濱．駅前」現為輕軌哈瑪星站的原台鐵高雄港車站、天空雲台、斜光橋、台鐵鼓山車站、金馬賓館、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等，過程中安排專業領騎人員帶領騎乘及導覽老師解說，參加者能獲得環保吸管、伴手禮米月餅及「八豆妖市集」50元兌換券。

觀光局補充，22日當天下午2點至晚上8點在臨海三路上將封街舉辦萬聖節變裝派對，民眾可以組團線上報名參加「素人變裝大賞」，造型出色者有機會獲得千元以上獎勵，周邊會有20家不同特色的文創三輪餐車、胖卡餐車、美食市集，還有精彩的音樂與節目表演。

高雄市22日將於鼓山區舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著造型服裝騎車遊覽市景，還會封街舉辦萬聖節變裝派對，和舉辦造型比賽。圖／高雄市觀光局提供
高雄市22日將於鼓山區舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著造型服裝騎車遊覽市景，還會封街舉辦萬聖節變裝派對，和舉辦造型比賽。圖／高雄市觀光局提供
高雄市22日將於鼓山區舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著造型服裝騎車遊覽市景，還會封街舉辦萬聖節變裝派對，和舉辦造型比賽。圖／高雄市觀光局提供
高雄市22日將於鼓山區舉辦「變裝騎單車」活動，民眾能穿著造型服裝騎車遊覽市景，還會封街舉辦萬聖節變裝派對，和舉辦造型比賽。圖／高雄市觀光局提供

萬聖節

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