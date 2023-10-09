駁二市集租金漲近9倍？ 青年攤商抱怨四起

高雄駁二藝術特區規畫多個市集出租年輕人、文創工作者及小額商家擺攤，早期每天每攤租金收500元，近年持續漲價，本周國慶連假，「嬉啤派對」每攤單日租金漲至4500元，不少年輕人抱怨「賺不到錢」，質疑市府高額租金嚇跑年輕創業者，只留下品牌酒商，忘記藝術特區市集創立初衷；市府文化局說明，國慶連假主題活動投入行銷成本高，攤位費有所差異，「嬉啤派對」 攤位費已在網路報名表單標明。

「租金漲價、消費力不如預期」，國慶假期在駁二嬉啤派李姓飲食攤商抱怨，去年日租約2000元，今年漲價連租4天、日租約2500元，若只租單日要3000元，但營業額比去年少2成，且攤位動線設計不佳。

陳姓攤商反映，嬉啤派對酒精飲品攤位租金太貴了，日租4500元，連續工作10小時、扣除成本、工讀生費用後等同做白工，想賣便宜一點都沒辦法。中秋連假擺攤日租1200已不賺錢了，沒想到國慶日漲這麼多，雖然遊客數較多，但國際遊客少、消費力不高，租金太高只會嚇跑年輕創業者。

嬉啤派對「KAIWEI手作攤」業者王凱薇表示，手作攤日租金約800元到1000元，比飲食或啤酒攤位低，相較台北，高雄攤位租金較便宜、空間也大些，但手工藝品單價和利潤都不高，希望主辦單位調降租金。

高雄市議員黃柏霖表示，對文創、手作攤主而言，租金少、收益大才能幫助他們走得更遠。但主辦單位宣傳、展場布置仍需成本，若沒人來，租金再低也無用，因此重要的還是創造營運效益與價值，讓攤位願意響應活動。建議主辦單位活動後意見調查，收集攤商反映意見加以改善，營造攤商、消費者與文化局三贏。

高雄市文化局表示，駁二藝術特區幅員廣闊，大義、大勇、蓬萊三區周末假日都規畫市集與主題活動，一般周末市集由承辦廠商策辦，攤位費由廠商按市場機制行情自行洽收。連續假日文化局會策辦主題活動，招募手作及攤車業者進駐，會場布置及節目規畫、活動行銷所投入人力成本非一般市集可比，但攤位費用都在網路公開報名表單中標明 ，另品牌類型與出攤型式也不同。

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