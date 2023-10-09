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屏縣聯手台積電提「千分之4的美麗」 獲2023總統盃黑客松卓越團隊獎
屏縣府環保局與台積電首度攜手合作，於2023總統盃黑客松提出「千分之4的美麗，廢廢轉型，淨零最行」方案，從154隊參賽隊伍中脫穎而出，獲2023總統盃黑客松卓越團隊獎；縣長周春米表示，獲獎實屬不易，為提升縣內農業廢棄物及廚餘的妥善處理率，後續會將此提案列入施政計畫參考，公私協力邁向2050淨零碳排。
總統盃黑客松今年的比賽主題為「零碳轉型，幸福前行」，參賽隊伍需提出解決地球逐年遞增的碳排放問題，朝向2050淨零碳排目標邁進，而屏縣府環保局與台積電提案的「千分之4的美麗」概念來自於法國在聯合國氣候變遷第21次會議中提出的「千分之4倡議」，指土壤不但用於生產足夠糧食，還有助於解決全球暖化，只要每年提高土壤中碳素含量達千分之4，就可以有效減緩氣溫上升，解決全球暖化。
環保局與台積電合作，從屏東境內設置的8個農業廢棄物集中場、農廢破碎及堆肥製作的機制中，提出「廢廢轉型，淨零最行」構想，將農業木資材及民生廚餘混合轉化為有機肥料，目的在於改善過去農民露天燃燒造成空氣污染的問題，也解決廚餘因非洲豬瘟而減少餵養豬隻，無處去的問題。
環保局指出，有機肥料可提供土地長效利用碳源、增加地力、改善酸性土壤及增加作物產能，並增進土壤碳匯量，而縣內農地約7.35萬公頃，假設將有機肥料施於2成農地，可增加碳匯量73萬噸，以縣內目前每年約有500萬噸的碳排放量來說，可中和境內約1成5的碳排放量。
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