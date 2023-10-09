屏基推熟齡人力再運用 前進台東培養部落孩童失智友善精神

為因應2025年超高齡化社會，讓高齡失智友善精神能走得更廣更遠，屏東基督教醫院與6名65歲爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們帶來「小小空間規畫師」及「爺奶故事屋」體驗，希望藉由高齡友善的創新學習方案，讓孩童能同理對待家中失智或高齡的長輩，有多一份準備與更加友善的應對。

屏基及三地門鄉學童合作於2020年推出「爺奶故事屋」繪本導讀計畫，由熟齡繪本導讀員運用日本紙芝居技術，以石板屋造型故事木箱搭配故事圖卡，加上孩子們進入日照中心後對於失智症的觀察，推出全台首創講述排灣族文化本位編製的失智症主題繪本「記憶藏寶盒」與「超人奶奶」。

2022年更首創推出「小小空間規畫師」，打造移動式情境關卡，讓體驗學童穿戴仿老裝備，感受長輩因為老化在生活中面臨的限制及挑戰，體會家中長輩平時沒有說出口的不便，活動運用互動問答引導討論，鼓勵孩子們主動思考、發揮想像力，動手為長輩打造解決障礙的方法，不設定標準答案，讓解決問題有多種的可能性。

屏基企畫組專案經理潘成婷表示，此次參與活動的學童多為部落族人，也有不少是由Vuvu（排灣族語長輩之意）隔代教養帶大，透過淺顯易懂、具有部落文化脈絡的繪本故事，能幫助年紀較小的孩子理解失智症長輩可能會有的變化及症狀。