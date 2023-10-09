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屏基推熟齡人力再運用 前進台東培養部落孩童失智友善精神

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們，帶來「小小空間規畫師」體驗，感受長輩因為老化在生活中面臨的限制及挑戰。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們，帶來「小小空間規畫師」體驗，感受長輩因為老化在生活中面臨的限制及挑戰。圖／屏東基督教醫院提供

為因應2025年超高齡化社會，讓高齡失智友善精神能走得更廣更遠，屏東基督教醫院與6名65歲爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們帶來「小小空間規畫師」及「爺奶故事屋」體驗，希望藉由高齡友善的創新學習方案，讓孩童能同理對待家中失智或高齡的長輩，有多一份準備與更加友善的應對。

屏基及三地門鄉學童合作於2020年推出「爺奶故事屋」繪本導讀計畫，由熟齡繪本導讀員運用日本紙芝居技術，以石板屋造型故事木箱搭配故事圖卡，加上孩子們進入日照中心後對於失智症的觀察，推出全台首創講述排灣族文化本位編製的失智症主題繪本「記憶藏寶盒」與「超人奶奶」。

2022年更首創推出「小小空間規畫師」，打造移動式情境關卡，讓體驗學童穿戴仿老裝備，感受長輩因為老化在生活中面臨的限制及挑戰，體會家中長輩平時沒有說出口的不便，活動運用互動問答引導討論，鼓勵孩子們主動思考、發揮想像力，動手為長輩打造解決障礙的方法，不設定標準答案，讓解決問題有多種的可能性。

屏基企畫組專案經理潘成婷表示，此次參與活動的學童多為部落族人，也有不少是由Vuvu（排灣族語長輩之意）隔代教養帶大，透過淺顯易懂、具有部落文化脈絡的繪本故事，能幫助年紀較小的孩子理解失智症長輩可能會有的變化及症狀。

「爺奶故事屋」計畫負責人劉雪玉提到，這次爺奶們帶給體驗學童「老了才知道」的引導建議，增強活動與現實的連結，同時鼓勵熟齡長者持續學習新技能、投入社會參與，提供長者報酬、肯定專業能力，賦予跨世代共融交流的意義。

為因應2025年超高齡化社會，屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們，生動地詮釋「爺奶故事屋」繪本導讀計畫。圖／屏東基督教醫院提供
為因應2025年超高齡化社會，屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們，生動地詮釋「爺奶故事屋」繪本導讀計畫。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們，帶來「小小空間規畫師」及「爺奶故事屋」體驗。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，為偏遠地區的學童們，帶來「小小空間規畫師」及「爺奶故事屋」體驗。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，讓偏遠地區的學童們能感受長輩因為老化在生活中面臨的限制及挑戰。圖／屏東基督教醫院提供
屏東基督教醫院與6名65歲的爺奶們，日前前往台東土坂VUSAM文化實驗小學及安朔國小，讓偏遠地區的學童們能感受長輩因為老化在生活中面臨的限制及挑戰。圖／屏東基督教醫院提供

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