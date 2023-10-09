急急如律令要求噴藥防登革熱 她拋下驟逝愛貓衛局卻說不噴了
高雄登革熱疫情持續升溫，卻有一名女網友上網PO文，指本月5日，她的寵物貓命危，衛生所人員狂致電指其家人疑似確診，要到家中噴藥，期間她的貓死了，她放下愛貓衝回家，衛生所人員卻說改隔天再噴，隔天再說排除家人確診不噴了，「我氣得問候他們祖宗十八代一輪」。高市衛生局表示，該局均依中央指引，進行疫調與噴藥等防疫工作，期待各界支持與配合。
這名高雄女網友在臉書社團報怨公社PO文，指高市衛生防疫人員對疑似個案，即急急如律令要民眾配合到家中噴藥，民眾配合包完家中傢俱，此時衛生局再以排除確診為由，改口說不用噴藥了，「為什麼不等到確診再通知？」「為什麼要這麼擾民？」引發網友討論。
女網友PO文中指，10月5日她養了13年的貓兒子，因心臟病送醫，從急救到等待骨灰冷卻期間，衛生所人員一直打致電，說要來她家噴藥，原因是她姐「疑似登革熱」，她的媽媽因此狂打給她，叫她快點回家幫忙打包。
女網友說，貓兒子從出生第一天，就是她餵奶把屎把尿的養大的，像讀國中的親兒子突然死了，有誰能接受？衛生所還一直要求快點，當天下午3點她放下貓兒子，匆匆趕回家邊哭邊包家具，1小時後，衛生所打來說要過來噴了。
女網友說，當時她整個火都上來了，「我兒子剛死，你們早上突然說要來噴，我下午3點才到家，你們這樣對嗎！都不用提前讓人準備嗎！ 我根本來不及用，你們想逼死誰？」
女網友說，此時衛生所人員才回，不然改成明天上午9點30分好了，到了隔天她都準備好了，老人小孩都帶出去，其他的貓也都安置了，衛生所又再打來 稱「告訴你們一個好消息，今天（其姐姐）檢驗結果是陰性，不用噴藥了。」
女網友說，「我真的把它們祖宗十八代罵了一輪，為什麼不檢驗確診完再噴？這樣的擾民，我跟我貓兒子最後的時間，還被迫縮短，草草了事，真的讓人覺得很悲傷。」
有網友說，「高雄真的噴瘋了！」「醫院也有確診者，不是疑似喔，什麼時候噴醫院？」「噴的不是藥，噴的是讓你覺得政府有在做事」、「好幾年都這樣噴無解，真的事後還要打掃很累，嘎抓（台語．蟑螂滿天飛）」、「這樣亂噴毒，蚊子有可能消失在地球上嗎？」
高市衛生局表示，高雄市執行登革熱噴藥工作20年來皆如此執行。全台各縣市也都依據疾管署登革熱防治工作指引辦理，環境部認可基於「當地環境因素」、「抗藥性」及「緊急防治」等調整。防疫工作本來就充滿艱辛與挑戰，需要各界支持與鼓勵，全體防疫人員持續堅守崗位捍衛市民健康，也謝謝市民朋友配合防疫作為。
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