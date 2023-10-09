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美濃雙溪樹木園大花龍腦香瀕危 1篇論文引國際關注

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
龍腦香科植物果實有3大翅，2小翅，具有不同長度的主根，但種於美濃的大花龍腦香因果實稀少未有小苗，列入嚴重瀕危物種。圖／林業署屏東分署提供
龍腦香科植物果實有3大翅，2小翅，具有不同長度的主根，但種於美濃的大花龍腦香因果實稀少未有小苗，列入嚴重瀕危物種。圖／林業署屏東分署提供

源自東南亞熱帶雨林的龍腦香科植物是重要木材資源，88年前日本學者佐佐木舜一引入台灣種在高雄美濃雙溪熱帶樹木園，卻僅有登吉紅柳桉、鱗毛白柳桉和細枝、大花龍腦香4種存活，大花龍腦香更因果實稀少未有小苗，列入嚴重瀕危物種，最近因屏東科技大學與林業試驗所研究成果登上美國植物科學期刊AJPS，引起國際注意。

屏科大森林系教授楊勝任團隊與林業試驗所人員陳柏豪長期研究龍腦香科植物，成果最近發表於美國植物科學期刊，引起國際關注龍腦香科植物在台發展情形。

林業及自然保育署屏東分署表示，龍腦香科植物原生長在東南亞熱帶雨林，88年前日本學者佐佐木舜一從南洋群島、中南半島、澳洲、非洲和南美洲等地引進約270多種植物種於美濃雙溪熱帶樹木園，其中有10種龍腦香科植物。

龍腦香科植物是重要木材資源，全台僅美濃種植，1957年楠濃林區管理處開始關注龍腦香科植物生長情況，委請屏科大森林系團隊長期研究，結果發現部分樹種無法適應環境，僅登吉紅柳桉等4種存活。

林業屏東分署指出，存活下來的登吉紅柳桉，是台灣低海拔地區罕見的胸徑超過1公尺的樹種之一，材質堅硬，紋理細緻，是極佳商用木材，預計明年選為造林樹種。細枝龍腦香和鱗毛白柳桉都長有小苗，細葉龍腦香幼苗高約90公分，鱗毛白柳桉高約150公分，都已出現天然更新能力，唯大花龍腦香果實稀少，未見有小苗，被列為嚴重瀕危物種。

林業署屏東分署表示，園區持續加強龍腦香科植物撫育工作，促進天然更新及個體生長外，讓遊客不必出國，就能認識國際級的龍腦香科植物。此外，園內另有邊沁氏盾座苣苔、雷君木、大葉蘇白豆等特色植物，秋涼時節適合觀賞。

高雄美濃雙溪熱帶樹木園中的龍腦香大樹，胸徑約100到105公分。圖／林業署屏東分署提供
高雄美濃雙溪熱帶樹木園中的龍腦香大樹，胸徑約100到105公分。圖／林業署屏東分署提供

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